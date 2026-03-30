14 проектов в Псковской области получат грантовую поддержку по итогам конкурса, прошедшего в рамках III Форума старшеклассников «Голос молодёжи», сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в Мах.

Ребятам было предложено пять направлений: «Страницы истории Псковской области», «81 год Великой Победы», «Добровольчество», «Выбор молодёжи – впервые голосующие», «Герои СВО. Всё для Победы».

«Темы разноплановые, но одинаково значимые для нашего региона», - отметил губернатор.

Вот лишь несколько победителей:

Евдокия Алексеева (Порхов) посвятила проект памяти своего брата Матвея Яковлева, который погиб осенью 2024 года на границе Белгородской области, защищая Родину. Девушка предложила провести турнир «Спортивная полемикана».

Дарья Богданова (Новосокольники) готовит к изданию биографическую книгу о Герое Советского Союза Леониде Тихмянове.

Анастасия Иванова (Псков) проведёт 15 игр «Кворум 2.0» по избирательному праву и направит методички в школы.

Александр Пухов (Гдов) в Год единства народов России планирует знакомить ребят с дворовыми играми разных этнических групп, проживающих в нашей стране.

Анастасия Шинаева (Псковский район) откроет «Фронтовую мастерскую» – школьники и волонтёры будут изготавливать маскировочные сети для бойцов СВО.

На реализацию проектов-победителей мы выделили из областного бюджета более 2 млн рублей.

«Будем и дальше поддерживать инициативных ребят области». - заключил губернатор.