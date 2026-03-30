30 животных-компаньонов выехали за рубеж из Псковской области с начала года

С начала 2026 года государственные инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора оформили 30 ветеринарных сертификатов на домашних животных с целью их вывоза за рубеж, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Россельхознадзора.

В рамках проведения ветеринарного контроля специалисты ведомства убедились в удовлетворительном состоянии здоровья домашних питомцев. Особое внимание специалисты уделяли идентификации животных (наличию чипа), срокам проведения вакцинаций, обработок и наличию протоколов на титры антител при их необходимости. На основании проведения документарного и физического контроля были оформлены ветеринарные сопроводительные документы в зарубежные страны.

География путешествий 23 собак и семи кошек охватила 10 стран мира, основные из них — Эстония, Латвия, Литва, Германия, Кипр, Сербия, Франция, Швейцария, Польша и Турция.