ИИ-ассистенты без ограничения по количеству генераций стали доступны псковской молодежи

МТС запустил новых ИИ-ассистентов для помощи в учебе и создании изображений, ИИ-Ментора и ИИ-Генератора, в молодежном тарифе РИИЛ. Количество генераций изображений в день или месяц для абонентов РИИЛ не ограничено.

Ранее чат-бот мог обрабатывать только текстовые запросы пользователя, теперь обрабатывает и визуальные. Например, если нужно сделать краткую сводку файла, бот считает текст из документа при емком запросе к нему. Ограничение загрузки файла – до 10 Мб.

Для создания изображения ИИ-Генератору достаточно нескольких предложений с указанием желаемого стиля. Для абонентов РИИЛ количество генераций в день или месяц не ограничено в отличие от большинства известных ИИ-генераторов.

Также в чат-боте появилась функция обработки файлов внутри трех сценариев. Теперь файлы, фото или скриншоты можно загрузить в сценарии «Хочу поболтать», «Хочу спросить» и в ИИ-Ментора по соответствующей тематике.

ИИ-Ментор, создан для эффективного усвоения информации. Например, если студент пропустил лекцию, но получил конспект своего одногруппника, он может загрузить документ в бот и получить расширенную сводку с пояснениями терминов, концепций. Или если у школьника есть страницы учебника или темы для предстоящей работы, ИИ-Ментор сделает выжимку главных тезисов, на которые стоит обратить внимание, и распишет темы доходчиво. При этом ассистент не дает верные ответы на загруженный тест для самостоятельной подготовки. Учащийся получает возможность увидеть свои ошибки и подтянуть плохо усвоенные темы без репетитора. Ментор может как проверить написанную работу, так и подобрать выжимку для самостоятельного повторения.

«Сейчас молодежь часто обращается к искусственному интеллекту по любым вопросам. Мы стараемся сделать процесс взаимодействия с ИИ для ребят более осмысленным и полезным. Ранее МТС уже запустила сервис ментальной поддержки в тарифе РИИЛ, новые сервисы, ИИ-Ментор и ИИ-Генератор призваны помочь в учебе. Они позволяют быстро разобраться в теме, выделить главное и не тратить лишнее время на рутинные задачи. Школьникам и студентам это дает возможность учиться более самостоятельно и гибко выстраивать процесс подготовки.», – отметил директор МТС в Псковской области Дмитрий Гладышев.

Сервис в первую очередь является развлекательным и не может претендовать на экспертную подготовку к серьезным экзаменам, таким как ЕГЭ, ОГЭ или олимпиадам. В таких случаях следует обращаться к квалифицированным преподавателям. Тем не менее ИИ-ассистент МТС может помочь с задачей усвоения и структуризации учебного материала в течение четверти или семестра, уточнили в МТС.