Пасхальный праздник состоится на площади Вознесения в Великих Луках

12 апреля по благословению епископа Великолукского и Невельского Варнавы и при поддержке администрации города Великие Луки состоится культурно-просветительское мероприятие, посвященное празднику Светлого Христова Воскресения, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Мероприятие пройдёт с 11:00 до 14:00 на площади Вознесения (улица Карла Либкнехта, 5-В).

В программе: выступления творческих коллективов города Великие Луки; мастер-классы для детей и взрослых; интерактивная площадка «Игро-град» с русскими деревянными играми. Также будет работать выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства.