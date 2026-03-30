 
Общество

Пасхальный праздник состоится на площади Вознесения в Великих Луках

12 апреля по благословению епископа Великолукского и Невельского Варнавы и при поддержке администрации города Великие Луки состоится культурно-просветительское мероприятие, посвященное празднику Светлого Христова Воскресения, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Мероприятие пройдёт с 11:00 до 14:00 на площади Вознесения (улица Карла Либкнехта, 5-В).

В программе: выступления творческих коллективов города Великие Луки; мастер-классы для детей и взрослых; интерактивная площадка «Игро-град» с русскими деревянными играми. Также будет работать выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства. 

«Пусть же Пасха принесет вам счастье, гармонию в семье, душевное равновесие, благополучие и здоровье. Приходите всей семьей!» - пригласили в администрации.
