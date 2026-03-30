Суд по продлению меры пресечения Льву Шлосбергу* назначен на 31 марта

Суд рассмотрит ходатайство о продлении срока содержания под стражей заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга*, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В Псковский городской суд поступило ходатайство органа предварительного расследования о продлении срока содержания под стражей Льва Шлосберга*, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 280.3 УК РФ (совершение публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации), и пунктом «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).

Судебное заседание состоится 31 марта в 15:00.

*В соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов, Росфинмониторингом внесен в реестр экстремистов и террористов.