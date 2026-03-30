 
Общество

Суд по продлению меры пресечения Льву Шлосбергу* назначен на 31 марта

0

Суд рассмотрит ходатайство о продлении срока содержания под стражей заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга*, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области. 

В Псковский городской суд поступило ходатайство органа предварительного расследования о продлении срока содержания под стражей Льва Шлосберга*, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 280.3 УК РФ (совершение публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации), и пунктом «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).

Судебное заседание состоится 31 марта в 15:00.

*В соответствии с распоряжением Минюста России включен в реестр иностранных агентов, Росфинмониторингом внесен в реестр экстремистов и террористов.

Прокомментировать

Пресс-портреты

Шлосберг Лев Маркович *

Член Федерального политического комитета партии «Яблоко».

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026