 
Общество

В Опочке началось благоустройство «Аллеи Памяти»

Начались работы по благоустройству общественной территории «Аллея Памяти», расположенной рядом с площадью Советской в Опочке. Об этом пишет глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин в соцсети ВКонтакте.

Фото: Юрий Ильин / ВКонтакте

Подрядная организация уже приступила к работам — ведётся спил старых аварийных деревьев, которые представляли опасность для жителей.

В рамках благоустройства запланировали устройство дорожки с площадкой под памятник из тротуарной плитки; асфальтирование пешеходной дорожки; монтаж современного освещения; озеленение. Также будет установлен памятник в память о павших участниках специальной военной операции. 

Глава округа напомнил, что в 2025 году именно эта территория стала победителем всероссийского онлайн‑голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Выбор был сделан жителями.

В голосовании приняли участие 3 128 человек, и более половины — 2 077 голосов — были отданы за «Аллею Памяти».

«Это яркий пример того, как инициатива граждан и поддержка региональных и федеральных программ помогают менять облик округа», - пишет Юрий Ильин.
Ильин Юрий Артамонович

Ильин Юрий Артамонович

Глава Опочецкого муниципального округа

