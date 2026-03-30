Росгвардия изъяла 24 единицы оружия у жителей Псковской области за неделю

24 единицы оружия у жителей Псковской области изъяли сотрудники Росгвардии за неделю, с 23 по 29 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального управления ведомства. В этот период провели 47 проверок условий хранения оружия и патронов.

В ходе проверок выявили 13 административных правонарушений: из них четыре связаны с оборотом оружия, а девять — с частной охранной деятельностью. Также изъяли 54 патрона.

Управление Росгвардии напоминает, что порядок хранения, использования, ношения и транспортировки гражданского оружия регулируется федеральным законом «Об оружии». Оружие должно храниться в запирающемся на замок металлическом шкафу или сейфе, который обеспечивает его сохранность и безопасность, исключая доступ посторонних лиц.