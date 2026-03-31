Международный день резервного копирования отмечают 31 марта

Международный день резервного копирования (англ. World Backup Day) или День бэкапа (от англ. backup) проводится ежегодно 31 марта.

Резервное копирование (бэкап) — это создание копии важных данных (например, семейных фотографий, видео, документов и электронных писем) на носителе (жёстком диске, флеш-карте, CD-диске и других носителях), предназначенном для восстановления данных в случае их повреждения или потери на основном носителе.

В наш век компьютеров и электроники обеспечение сохранности значимой информации приобретает все большее значение. Потеря финансовых сведений, баз данных или информации сайта может привести к большим проблемам в организации и ощутимо «ударить по кошельку». Да и каждый отдельный пользователь домашнего компьютера, коммуникатора или простого сотового телефона может получить немало огорчений, потеряв нужные данные — от любимых фотографий, домашних видеозаписей или необходимых статей до контактных телефонов и адресов, пишет calend.ru.

Поэтому, вместо того, чтобы хранить их в одном месте (например, на вашем компьютере или смартфоне), вы помещаете ещё одну копию всей важной информации в надежное хранилище. Международный день резервного копирования как раз призван привлечь общественное внимание к вопросам обеспечения сохранения информации, а также напомнить о необходимости защиты от потери данных.

День бэкапа был установлен по инициативе пользователей сайта социальных новостей Реддит и неслучайно был назначен на 31 марта. В компьютерной среде известны случаи потери информации именно 1 апреля (вот такие «шуточки») — существует даже целая группа первоапрельских вирусов, которые активизируются именно в этот «весёлый» день. Результат их нещадного действия — сбой в работе системы или потеря информации.

Сегодня существует множество различных подходов, средств и программ, обеспечивающих грамотную систему резервного копирования. Как организовать этот процесс — дело каждого пользователя. Вы можете осуществить соответствующие действия самостоятельно или обратиться к специалистам по данному вопросу.

Но не стоит пускать ситуацию на самотек и считать, что эта проблема вас никогда не коснется. Все возможно — от проблем техногенного характера, технических сбоев и выхода аппаратуры из строя до случайного удаления файлов или внедрения вредоносного вируса, а порой и просто потери своего телефона или гаджета.

Поэтому отметить сегодняшний праздник можно очень простым способом — создать резервную копию своих данных с компьютера / смартфона и сохранить её на надежном ресурсе. И, конечно же, рассказать о необходимости таких действий всем своим друзьям и знакомым, чтобы они сделали также.