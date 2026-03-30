Великолукский пляж после зимовки проконтролировал Александр Козловский

Пляж в городе Великие Луки после зимы совместно с депутатом Великолукской городской Думы, членом партии «Единая Россия» Дмитрием Белюковым проконтролировал депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, сообщается в Telegram-канале депутата.

«Сегодня в Великих Луках вместе с депутатом Великолукской городской Думы Дмитрием Белюковым в рамках партийного контроля посмотрели, как после зимы пережил сезон один из важных объектов городской среды — городской пляж, благоустроенный в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Такие рабочие выезды — не формальность, а необходимая часть контроля: важно не только построить, но и сохранить результат, чтобы он действительно служил людям», - сообщил Александр Козловский.

Он отметил, что на благоустройство пляжа было направлено порядка 9 миллионов рублей. Здесь проведён серьёзный комплекс работ: обустроена прибрежная зона, появились пешеходные дорожки, освещение, малые архитектурные формы, парковка. 

По словам Александра Козловского, пространство стало более удобным и безопасным для отдыха великолучан.

 

«Отдельно отмечу, что территория развивается комплексно. Ранее рядом были созданы спортивные площадки — для воркаута, баскетбола, уличного тенниса. Это уже не просто пляж, а полноценная зона активного и семейного отдыха. По итогам осмотра видим: объект в целом сохранён в хорошем состоянии, но, как и в любом общественном пространстве, есть вопросы, которые необходимо проработать. Такие проекты — это конкретный результат реализации Народной программы "Единой России". И наша задача — не останавливаться: продолжать благоустройство, слышать людей и делать города комфортнее для жизни», - добавил депутат.

Реклама на ПЛН

