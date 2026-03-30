В Госдуму внесли проект о выдворении иностранцев за экстремизм

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об обязательном выдворении иностранцев за совершение правонарушений экстремистской направленности, документ доступен в думской электронной базе.

Фото: пресс-служба Госдумы

«В целях повышения оперативности выдворения за пределы Российской Федерации иностранных граждан, представляющих угрозу общественной безопасности и правопорядку, законопроектом предлагается дополнить составы административных правонарушений экстремистской направленности и посягающих на общественную безопасность и правопорядок, субъектами которых могут являться иностранные граждане, административным наказанием в виде административного выдворения за пределы Российской Федерации», - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что поскольку такие правонарушения характеризуются повышенной общественной опасностью, данный вид наказания предлагается определить в качестве обязательного, пишет РИА Новости.