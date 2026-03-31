Россияне стали чаще оставлять чаевые в кафе и барах

В феврале и марте россияне стали чаще оставлять чаевые в кафе и барах, а в ресторанах уровень чаевых сохраняется. При этом рекордные чаевые пришлись на канун Дня святого Валентина и уже превзошли весь 2025 год, подсчитали аналитики сервиса «ВТБ.Чаевые+».

В феврале и марте россияне стали чаще оставлять чаевые в кафе (+10%) и барах (+30%), чем за аналогичный период в 2025 году. Пик пришелся на 14 февраля и 8 марта. Средний чек чаевых 14 февраля вырос на 8,6%. В День всех влюбленных выросло также количество чаевых в ресторанах (+12%), барах (+30%) и кафе (+31%). 8 марта также вырос средний чек оставленного официантам вознаграждения – на 10,4%.

Рекордные чаевые в 2025 году пришлись на май и превысили 121 тысячу рублей. В 2026 году эту планку клиенты одного из ресторанов превзошли вечером 13 февраля, оставив персоналу более 160 тысяч рублей в качестве благодарности за сервис.

Реклама на ПЛН

