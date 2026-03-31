Главный судебный пристав РФ отметил работу псковских коллег

Директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов на рабочем совещании отметил достойный уровень исполнения служебных задач сотрудниками коллектива управления ФССП России по Псковской области и обозначил приоритетные направления деятельности на 2026 год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Фото здесь и далее: управление ФССП России по Псковской области

«Служба судебных приставов сегодня — это современное цифровое ведомство. Мы используем все передовые технологии, чтобы сделать процесс взыскания и защиты прав граждан максимально прозрачным, быстрым и удобным. Наша работа — это не только строгий контроль и профессионализм, но и ежедневная забота о людях, оперативное реагирование и внедрение инноваций для защиты интересов как взыскателей, так и должников», — подчеркнул директор ФССП России. 



В завершение совещания Дмитрий Аристов вручил сотрудникам управления государственные и ведомственные награды, поблагодарил коллектив за добросовестную службу.

Помимо этого, в ходе поездки главный судебный пристав РФ также встретился с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Стороны обсудили вопросы взаимодействия между ФССП России и региональными органами власти. Особое внимание на встрече уделили социально значимым категориям исполнительных производств, а также мерам по повышению эффективности исполнения судебных решений и актов иных уполномоченных органов.

Рабочие встречи директора службы состоялись и с главным федеральным инспектором по Псковской области Александром Хлопковым, председателем Псковского областного суда Олегом Лазаревым.

Помимо этого, глава ведомства встретился с руководителями правоохранительных органов региона. 

Во время обсуждений были рассмотрены вопросы межведомственного взаимодействия, внедрения электронного документооборота между ведомством и судами региона.

Реклама на ПЛН

