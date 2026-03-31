Псковский лицеист стал победителем олимпиады «Старт в науку»

Ученик 11 класса Псковского технического лицея Тимофей Ковалев стал победителем научно-технической олимпиады «Старт в науку», которая проходила с 23 по 29 марта в городе Долгопрудный на базе Московского физико-технического института, сообщается в группе лицея в соцсети «ВКонтакте».

В течение недели более 130 школьников 9-11 классов из разных регионов России решали задачи по физике и математике, выполняли задания экспериментального тура и защищали свои проекты по разным направлениям. Тимофей Ковалев представил на защите проект «Трибоэлектрический эффект в водопроводных трубах».

Отмечается, что олимпиада «Старт в науку» — это одно из самых престижных научно-технических соревнований для школьников России, которое проводится Московским физико-техническим институтом (МФТИ) уже более 25 лет. Она входит в перечень олимпиад Российского совета олимпиад школьников (РСОШ) и имеет второй уровень, что дает победителям и призерам особые права при поступлении в ведущие вузы страны:

возможность быть зачисленным без вступительных испытаний по специальностям, соответствующим профилю олимпиады;

получение 100 баллов ЕГЭ по профильному предмету.

Олимпиада направлена на выявление и поддержку талантливых, мотивированных школьников в научно-исследовательской деятельности, развитие у них интереса к изучению точных, естественных и инженерных наук, а также на прививание культуры и навыков проектно-исследовательской деятельности молодежи.

В прошлом году Тимофей Ковалев также стал победителем этой олимпиады с проектом «Мобильный генератор электроэнергии на пьезоэлементах».