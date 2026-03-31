Социальные пенсии псковичей с апреля проиндексируют на 6,8%

Отделение Социального фонда России по Псковской области в апреле проактивно повысит пенсии по государственному обеспечению, включая социальные. Уровень индексации определен исходя из роста прожиточного минимума пенсионера за прошлый год и составил 6,8%, сообщили Псковской Ленте Новостей в фонде.

Жителям Псковской области не пришлось никуда обращаться или подавать заявление. Повышенные выплаты поступят пенсионерам региона по привычному графику доставки.

Социальные пенсии в основном получают нетрудоспособные граждане, у которых по разным причинам нет трудового стажа: люди с инвалидностью, дети, потерявшие родителей, а также граждане, которые достигли пенсионного возраста, но не имеют права на страховую пенсию. Помимо этого, в результате индексации увеличились пенсии граждан, имеющих особый статус: участников Великой Отечественной войны, граждан, награждённых знаками «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осаждённого Севастополя», «Житель осаждённого Сталинграда», граждан, подвергшихся воздействию и некоторые другие категории пенсионеров.

В результате индексации средний размер социальной пенсии увеличился более чем на тысячу рублей и составил 16,5 тысячи. Средний размер социальной пенсии детей-инвалидов вырос на 1,6 тысячи рублей — до 24,5 тысячи. У инвалидов с детства первой группы ежемесячная пенсия увеличится на 1,6 тысячи рублей и составит 25,4 тысячи рублей. Фактический размер прибавки у каждого получателя будет зависеть от индивидуального размера пенсии.

С 1 апреля региональное отделение Соцфонда также увеличит размер надбавки на уход, которая установлена получателям социальной пенсии, достигшим 80 лет, а также инвалидам первой группы. Размер выплаты после индексации вырастет до 1,5 тысячи рублей. Социальный фонд автоматически оформляет надбавку по уходу к пенсии человека и также автоматически повышает ее в ходе индексации. Никаких дополнительных действий со стороны пенсионеров или ухаживающих за ними лиц не требуется.

В Соцфонде напомнили, что апрельская индексация будет третьим повышением для пенсионеров и получателей социальных выплат с начала 2026 года. С 1 января отделение СФР по Псковской области на 7,6% проиндексировало страховые пенсии более 173 тысяч неработающих и работающих пенсионеров, а в феврале — на 5,6% ряд социальных выплат, предоставляемых людям с инвалидностью, ветеранам боевых действий, участникам Великой Отечественной войны.

