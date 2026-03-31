В России может появиться право записывать умершего отцом ребенка при ЭКО

В Госдуму внесен пакет законопроектов о праве мужчины при жизни дать нотариально удостоверенное согласие быть записанным отцом ребенка, который может родиться более чем через 300 дней после его смерти с применением вспомогательных репродуктивных технологий, документы доступны в думской электронной базе.
Авторами инициативы выступила группа депутатов Госдумы и сенаторы. Изменения предлагается внести в Семейный кодекс РФ и в закон «Об актах гражданского состояния».
Помимо этого, отцу ребенка предлагается предоставить возможность нотариально подтвердить свое согласие на присвоение ребенку имени и фамилии или указать, что они будут присвоены по выбору матери, пишет РИА Новости.
Уточняется, что изменения позволят детям, рожденным в таких обстоятельствах, устанавливать отцовство и получать соответствующие меры социальной поддержки, в том числе пенсию по потере кормильца.
Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) - это способы лечения бесплодия, когда часть или все стадии зачатия и раннего развития эмбрионов происходят вне организма женщины. Основные методы включают ЭКО, ИКСИ, криоконсервацию, донорство половых клеток или эмбрионов.