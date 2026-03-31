 
Общество

В России может появиться право записывать умершего отцом ребенка при ЭКО

В Госдуму внесен пакет законопроектов о праве мужчины при жизни дать нотариально удостоверенное согласие быть записанным отцом ребенка, который может родиться более чем через 300 дней после его смерти с применением вспомогательных репродуктивных технологий, документы доступны в думской электронной базе.

Авторами инициативы выступила группа депутатов Госдумы и сенаторы. Изменения предлагается внести в Семейный кодекс РФ и в закон «Об актах гражданского состояния».

«Настоящим законопроектом, в случае рождения детей с применением вспомогательных репродукционных технологий в постмортальный период (когда со дня смерти супруга матери ребенка до дня рождения ребенка прошло более трехсот дней), устанавливается право отца ребенка на дачу при жизни нотариально удостоверенного согласия быть записанным отцом ребенка», - сказано в пояснительной записке.

Помимо этого, отцу ребенка предлагается предоставить возможность нотариально подтвердить свое согласие на присвоение ребенку имени и фамилии или указать, что они будут присвоены по выбору матери, пишет РИА Новости

Уточняется, что изменения позволят детям, рожденным в таких обстоятельствах, устанавливать отцовство и получать соответствующие меры социальной поддержки, в том числе пенсию по потере кормильца.

Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) - это способы лечения бесплодия, когда часть или все стадии зачатия и раннего развития эмбрионов происходят вне организма женщины. Основные методы включают ЭКО, ИКСИ, криоконсервацию, донорство половых клеток или эмбрионов.

