Псковские курсанты стали победителями и призерами межвузовского круглого стола

Курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России приняли дистанционное участие в межвузовском круглом столе «Защита прав потребителей как направление государственной политики», который состоялся в Самарском юридическом институте ФСИН России, сообщили Псковской Ленте Новостей в образовательном учреждении.

В рамках научной дискуссии курсанты филиала продемонстрировали высокий уровень теоретической подготовки, умение анализировать правовые нормы и аргументированно отстаивать свою позицию. По итогам выступлений представители Псковского филиала стали победителями и призерами этого научного мероприятия.

Курсант 2 курса Диана Ищенко под руководством доцента кафедры гражданско-правовых дисциплин Людмилы Будановой заняла первое место. Второе и третье места под руководством начальника кафедры гражданско-правовых дисциплин Натальи Абрамовой заняли курсант 2 курса Евгения Ромашова и курсант 3 курса Алина Бодухина.

Помимо этого, курсанты Псковского филиала приняли участие в викторине, организованной в рамках круглого стола. По итогам общекомандного зачета представители Псковского филиала заняли третье место, подтвердив высокий уровень подготовки и командного взаимодействия.

«Наши курсанты в очередной раз доказали, что умеют не только осваивать теоретический материал, но и грамотно применять правовые нормы в нестандартных ситуациях. Высокие результаты в викторине и призовые места в научной дискуссии — это заслуга упорного труда и искреннего интереса к праву. Поздравляем победителей и желаем им дальнейших успехов в учебе и науке», — подчеркнула начальник кафедры гражданско-правовых дисциплин Наталья Абрамова.