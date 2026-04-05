Пенсионера, пропавшего почти два года назад, продолжают искать в Пскове

Илья Строчков 1942 года рождения разыскивается отделом уголовного розыска УМВД России по городу Пскову. По имеющимся данным, этот уроженец Суровикинского района Волгоградской области, проживающий в Пскове, с 23 июня 2024 года без вести пропал на территории областного центра. До настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина был одет в синюю кофту спортивного типа с надписью FILA, черные брюки, кепку камуфлированного цвета, кроссовки на черных шнурках с элементами белого цвета. При себе имел ключи с брелоком в виде Эйфелевой башни.

Приметы: рост 170 - 175 сантиметров, нормального телосложения, седые короткие волосы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Ильи Строчкова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 8-952-214-48-97 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову), 59-63-22 (дежурная часть УМВД России по городу Пскову) или 02, 112.