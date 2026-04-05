 
Общество

Эксперт объяснил, почему у мужчин пенсия больше

Мужчины получают более высокую пенсию, чем женщины из-за большого страхового стажа, разница составляет почти шесть лет. Об этом сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

«Мужчины получают более высокую пенсию, чем женщины из-за большого страхового стажа. В среднем трудовой стаж мужчины составляет примерно 42 года, а у женщины - 35,9 года», - сказал Сафонов.

В 2026 году мужчины выходят на пенсию в возрасте 64 лет, а женщины в 59, добавил эксперт. Также он подчеркнул, что разница в накопленных баллах при одинаковых зарплатах может составить около 60-61, пишет ТАСС.

Ранее Сафонов сообщал, что женщина в России при зарплате в 150 тыс. рублей может получить пенсию в размере около 60 тыс. рублей в 2026 году, а мужчина - примерно 67 тыс. рублей.

