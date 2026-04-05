О недопустимости дачи взяток сотрудникам Госавтоинспекции напомнили псковичам

Попытки дачи взятки правоохранителям, находящимся при исполнении служебных обязанностей, преследуются по закону, напомнили псковичам в УМВД России по Псковской области. .

Госавтоинспекция Псковской области информирует участников дорожного движения о том, что одним из приоритетных направлений деятельности МВД России является противодействие коррупции и формирование в обществе негативного отношения к коррупционным проявлениям.

Наиболее эффективными мерами по предупреждению коррупционных проявлений со стороны сотрудников Госавтоинспекции является внедрение технических средств: системы автоматической фото - и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения, использование видеорегистраторов в служебных автомобилях, в том числе при приеме квалификационных экзаменов на право управления транспортными средствами.

Еще одним направлением профилактики коррупционных проявлений является организация системы записи для получения государственных услуг в подразделениях дорожной полиции, в том числе и в электронном виде, а также использование официального сайта Госавтоинспекции для получения необходимой информации и для обращения граждан для разрешения тех или иных вопросов.

Госавтоинспекция Псковской области постоянно проводит среди жителей региона разъяснительную работу по проблеме, связанной с попытками дачи взятки сотрудникам органов внутренних дел, находящимся при исполнении служебных обязанностей. Как показывает практика, нередко подобные противоправные деяния пытаются совершить при общении с инспекторами ДПС Госавтоинспекции некоторые водители, нарушившие Правила дорожного движения.

В этой связи Госавтоинспекция напоминает автовладельцам, что согласно действующему законодательству данные преступления влекут за собой уголовную ответственность по статье 291 «Дача взятки» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде крупных штрафов, вплоть до лишения свободы.

О каждом факте коррупции необходимо сообщать по «телефону доверия» УМВД России по Псковской области - (8112) 59-22-33.