 
Общество

«Чистота начинается с каждого из нас»: в Новоржевском округе проводят субботники

Весенние субботники проходят в Новоржевском муниципальном округе. Как рассказала глава округа Любовь Трифонова в своем канале в Max, на призыв присоединиться к благоустройству территорий жители, организации и коллективы откликнулись «активно и с душой». 

Фотографии: Любовь Трифонова / Max

Сотрудники администрации округа, Новоржевского культурно-спортивного комплекса, МФЦ, Дома детского творчества, муниципального предприятия «Новоржевресурс» взялись за инвентарь и привели в порядок территории вокруг своих зданий и прилегающие зоны.

 

Также провели субботники участники ТОС и жители деревень Выбор, Стехново, Дубровы, Веска, Орша, Вехно.

«Ваша инициатива, забота о родной земле показывает, что чистота начинается с каждого из нас», - обратилась к активистам Любовь Трифонова. 

Глава округа призвала все организации, трудовые коллективы и каждого жителя провести субботник на своей придомовой или прилегающей территории.

«Даже небольшое усилие каждого из нас складывается в большой результат — в общий порядок, уют и гордость за наш округ», - подчеркнула Любовь Трифонова. 
Пресс-портреты

Трифонова Любовь Мироновна

Глава Новоржевского муниципального округа.

