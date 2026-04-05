«Чистота начинается с каждого из нас»: в Новоржевском округе проводят субботники

Весенние субботники проходят в Новоржевском муниципальном округе. Как рассказала глава округа Любовь Трифонова в своем канале в Max, на призыв присоединиться к благоустройству территорий жители, организации и коллективы откликнулись «активно и с душой».

Сотрудники администрации округа, Новоржевского культурно-спортивного комплекса, МФЦ, Дома детского творчества, муниципального предприятия «Новоржевресурс» взялись за инвентарь и привели в порядок территории вокруг своих зданий и прилегающие зоны.

Также провели субботники участники ТОС и жители деревень Выбор, Стехново, Дубровы, Веска, Орша, Вехно.

«Ваша инициатива, забота о родной земле показывает, что чистота начинается с каждого из нас», - обратилась к активистам Любовь Трифонова.

Глава округа призвала все организации, трудовые коллективы и каждого жителя провести субботник на своей придомовой или прилегающей территории.