Умер создатель гиперзвуковой ракеты «Циркон» Леонов

Гендиректор и генконструктор подмосковного НПО машиностроения, где производят ракеты «Циркон», Александр Леонов умер на 75-м году жизни, сообщил источник, близкий к разработчику.

«Александра Георгиевича не стало», — заявил собеседник РИА Новости.

Леонов родился 26 февраля 1952 года в городе Моршанске Тамбовской области. После окончания МАИ в 1975-м начал работать в Центральном конструкторском бюро машиностроения (сейчас — НПО машиностроения), где прошел путь от инженера-конструктора до руководителя. С 2007-го возглавил предприятие.

Под руководством Леонова там разработали боевое оснащение для межконтинентальных баллистических ракет «Авангард». В 2019 году он получил звание Героя Труда.

Также на НПО машиностроения производят крылатые ракеты «Оникс», береговые комплексы «Бастион», поддерживают эксплуатацию баллистических ракет УР-100Н УТТХ, создают спутники радиолокационного наблюдения, такие как «Кондор-ФКА».