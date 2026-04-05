 
Общество

Умер создатель гиперзвуковой ракеты «Циркон» Леонов

0

Гендиректор и генконструктор подмосковного НПО машиностроения, где производят ракеты «Циркон», Александр Леонов умер на 75-м году жизни, сообщил источник, близкий к разработчику.

Фото предоставлено пресс-службой НПО машиностроения

«Александра Георгиевича не стало», — заявил собеседник РИА Новости.

Леонов родился 26 февраля 1952 года в городе Моршанске Тамбовской области. После окончания МАИ в 1975-м начал работать в Центральном конструкторском бюро машиностроения (сейчас — НПО машиностроения), где прошел путь от инженера-конструктора до руководителя. С 2007-го возглавил предприятие.

Под руководством Леонова там разработали боевое оснащение для межконтинентальных баллистических ракет «Авангард». В 2019 году он получил звание Героя Труда.

Также на НПО машиностроения производят крылатые ракеты «Оникс», береговые комплексы «Бастион», поддерживают эксплуатацию баллистических ракет УР-100Н УТТХ, создают спутники радиолокационного наблюдения, такие как «Кондор-ФКА». 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026