Священник предложил сделать недельные выходные на Пасху в России

Государственными выходными в России могли бы стать дни со среды перед Пасхой до среды после Пасхи, такое мнение выразил настоятель столичного храма святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО протоиерей Игорь Фомин.

«Я за то, чтобы со среды перед Пасхой до среды после Пасхи были выходные. С майских праздников перенести на Пасху, оставив, естественно, как великий праздник День Победы», - сказал отец Игорь Фомин ИС «Вести».

По его словам, установление выходных на Пасху будет подчёркивать, что ценно для государства.

В понедельник, 6 апреля, начинается последняя неделя перед Пасхой, время наиболее строгого поста – Страстная или Великая седмица (неделя), она посвящена воспоминаниям о событиях последних дней земной жизни Иисуса Христа, его распятию и смерти. Каждый день этой недели называют великим, пишет РИА Новости. Верующие стараются присутствовать на богослужениях, наиболее важные из которых проходят в четверг, пятницу и субботу. Пасху, или Воскресение Христово, в 2026 году встретят 12 апреля. С понедельника, 13 апреля, начнется Светлая неделя - время особого празднования, когда ежедневно в храмах совершают богослужения по пасхальному чину.