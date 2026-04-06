Фермеры просят Минпромторг отменить маркировку молочной продукции из-за роста банкротств и ухода в тень ряда хозяйств. Как выяснили «Известия», обращение на имя главы ведомства Антона Алиханова направила ассоциация сельхозпроизводителей «Народный фермер».

«По итогам полутора лет действия обязательной маркировки в отношении крестьянских (фермерских. — Ред.) хозяйств [КФХ], все риски, о которых мы предупреждали реализовались. Проблемы, не получившие системного решения, стали причиной массового закрытия малых предприятий-переработчиков молока», — говорится в документе.

Особенно остро эта проблема стоит на приграничных и отдаленных территориях, где нет стабильного мобильного интернета и возможностей для прокладки выделенного кабеля. Как отмечают фермеры, из-за этого возникают ситуации, когда ввод в оборот продукции невозможен, что приводит к порче скоропортящихся товаров и вынужденным простоям в работе.

Еще одна причина — кратный рост издержек и административной нагрузки.

«Внедрение системы потребовало от малых хозяйств увеличения штата (дополнительные операторы, кладовщики, IT-специалисты), закупок оборудования (принтеры, сканеры, специализированное ПО, весы), а также несения регулярных расходов на криптографическую защиту, членские взносы в международных системах идентификации и оплату труда персонала», — сообщают сельхозпроизводители Алиханову, отмечая, что совокупное удорожание производства составляет от 30% до 50%, а в отдельных случаях рентабельность снижается на 100%.

Кроме того, они отмечают, что система маркировки фиксирует перемещение упаковки, но не гарантирует подлинность содержимого.

