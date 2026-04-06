Степану Здоровцеву, Петру Харитонову и Михаилу Жукову будет посвящен новый выпуск программы «Улицы Героев»

Новый выпуск программы «Улицы Героев» представляет на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) автономная некоммерческая организация всестороннего развития молодежи «Сила юности». Напомним, цикл программ рассказывает о подвигах героев Великой Отечественной войны, чьими именами названы улицы в городах и поселках Псковской области.

В 2017 году одна из улиц Пскова в районе бывшего поселка Павшино получила имя Степана Здоровцева. Он и его сослуживцы Петр Харитонов и Михаил Жуков стали первыми Героями Советского Союза, награжденными в годы Великой Отечественной войны. Золотые звезды героев они получили в псковском небе, прикрывая подступы к Острову и Пскову. Подвигу летчиков будет посвящен новый выпуск программы «Улицы Героев».

