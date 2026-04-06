Александр Сорокин: Система цифрового образования «живая», она постоянно развивается

Система цифрового образования Псковской области основана на единой архитектуре и российском программном обеспечении, сказал министр образования региона Александр Сорокин на форуме «Российские цифровые технологии в образовании», передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Рад всех приветствовать на Псковской земле. Надеюсь вы уедете отсюда с большими впечатлением, багажом знаний и количеством практических решений. В своем докладе мне хотелось бы обратить внимание на особенности нашего цифрового решения, а также определить некоторые векторы развития, то есть те новые взгляды, которые мы хотим внедрить и уже внедряем, - начал свое выступление Александр Сорокин. - Система цифрового образования Псковской области основана на единой архитектуре и российском программном обеспечении. Архитектура позволяет адаптировать систему к изменяющимся требованиям без программирования. Система представляет собой функционально полный комплекс, соответствующий требованиям».

По словам министра, в системе реализован дополнительный функционал, который, в том числе, позволяет снижать административную нагрузку на педагогов. 

«Важно, что система "живая", она постоянно меняется и развивается», - уточнил Александр Сорокин.

Форум «Российские цифровые технологии в образовании» стартовал в Пскове сегодня, 6 апреля. В рамках форума проходит панельная сессия, на которой выступают представители сферы образования, повествуя о цифровизации образовательных процессов. 

Сорокин Александр Александрович

Временно исполняющий обязанности министра образования Псковской области.

