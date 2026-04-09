Псковичи — герои и участники штурма Кёнигсберга

Новая памятная дата военной истории России 9 апреля - День героического штурма и взятия Кёнигсберга - дает нам повод вновь обратиться к некоторым страницам Великой Отечественной войны, к подвигам великого советского народа, разгромившего фашистскую Германию и ее союзников. Одной из славных страниц этой борьбы стала Кёнигсбергская операция Красной Армии, в которой участвовали немало уроженцев и жителей Псковской области.

Хотел бы напомнить, что Псковская область была образована в августе 1944 года из части районов Ленинградской области, а в современных границах существует с 1957 года, когда в ее состав вошли также несколько районов упраздненной Великолукской (бывшей Калининской) области.

Псковская земля - земля многострадальная и героическая. Территория ее принадлежит к древнейшим землям русского государства, была форпостом Руси на Северо-Западе. В 1242 году Александр Невский вместе с дружиной одержал легендарную победу над немецкими рыцарями на льду Чудского озера, оборона Пскова от войск польского короля Стефана Батория в 1581-1582 гг. — это высшее проявление стойкости и мужества псковичей. Только по сведениям уцелевших письменных источников с 1116 по 1709 годы Псков вел 123 войны с внешними врагами и побеждал. Здесь похоронен Пушкин и отрекся от престола Российской империи Николай Второй.

В период Великой Отечественной войны наша территория одной из первых в Российской Федерации приняла удар фашистских полчищ, рвавшихся к Ленинграду. Одной из последних в республике была освобождена от немецко-фашистских захватчиков - это случилось в августе 1944 года. В рядах Красной Армии и флота сражались с врагом более 200 тысяч наших земляков, из них более 147 тысяч погибли или пропали без вести. За совершенные подвиги 140 уроженцев нашей области стали Героями Советского Союза, 28 - полными кавалерами ордена Славы.

В боях за освобождение Псковской области отличились многие части и соединения, которые затем в составе 3-го Белорусского фронта и Земландской группы войск громили кёнигсбергскую группировку войск вермахта и штурмом брали город-крепость Кёнигсберг - главный оплот германской военщины в Восточной Пруссии. Назову фамилии некоторых военачальников, которые участвовали в освобождении Псковщины, а затем отличились под Кёнигсбергом. Это генерал-полковник Кузьма Никитович Галицкий - он блестяще проявил себя как командующий 3-й ударной армией в Великолукской наступательной операции в ноябре 1942 - январе 1943 года, в Невельской наступательной операции (6-10 октября 1943 года), после которой был назначен командующим 11-й гвардейской армией. Эта армия занимала в Кёнигсбергской операции рубеж южнее крепости, фронтом на север и успешно штурмовала город.

43-й армией, которая прорывалась с северо-запада к центру города, командовал генерал-лейтенант Афанасий Павлантьевич Белобородов, он тоже в должности командира 5-го, а затем 2-го гвардейских стрелковых корпусов участвовал в Великолукской и Невельско-Городокской наступательных операциях.

Генерал-полковник артиллерии Николай Михайлович Хлебников участвовал в освобождении Псковщины в должности начальника артиллерии Калининского фронта, а в феврале 1945 г. был назначен начальником артиллерии Земландской группы войск.

Еще один артиллерист, отличившийся в Кёнигсбергской операции - гвардии генерал - лейтенант Петр Сергеевич Семенов. Он родился в Ленинграде, но детские годы провел в деревне Бор ныне Плюсского района Псковской области, и, кстати, в автобиографии писал, что считает себя псковичом. Под Кёнигсбергом он командовал артиллерией 11-й гвардейской армии. Во время штурма крепости он чётко организовал и осуществил артиллерийское наступление, в результате которого стрелковые части прорвали мощную оборону внешнего пояса вражеских укреплений. Постоянно находился на наблюдательных пунктах подчинённых ему частей, контролируя ситуацию на поле боя. При форсировании реки Прегель (ныне — Преголя) артиллерия 11-й армии под командованием генерал-лейтенанта Семёнова подавила огневые средства противника, обеспечив переправу и наступление советских войск.

Гвардии генерал - майор Григорий Иванович Чернов был командиром 47-й стрелковой дивизии Калининского фронта, которая принимала активное участие в Невельской наступательной операции, была удостоена почетного наименования «Невельская». В январе1944 года он возглавил 26-ю гвардейскую стрелковую дивизию 11-й гвардейской армии. С осени 1944 года до апреля 1945 года дивизия вела бои на территории Восточной Пруссии. Особенно отличилась в Восточно-Прусской наступательной операции. 23 января 1945 года дивизия овладела городом Велау. Утром 30 января 1945 года передовые части дивизии, прорвав немецкую оборону, вышли к побережью залива Фришес-Хафф, тем самым отрезали Кёнигсберг и всю Восточную Пруссию от основных сил немецкой армии. Немецкое командование срочно перебросило войска на этот участок и в результате длительного боя, при трёх-четырёхкратном превосходстве противника в живой силе и абсолютном в танках, советские бойцы была были оттеснены со своего рубежа. Сам Чернов был ранен в этих боях. В начале марта вернулся из госпиталя и вновь возглавил дивизию. Под его командованием она отличилась при штурме Кёнигсберга и в Земландской наступательной операции.

Все упомянутые выше генералы, чей талант как военачальников рос и закалялся в боях за освобождение псковской земли, были удостоены за отличия при штурме Кёнигсберга звания Героя Советского Союза (Белобородов был награжден второй звездой Героя), их имена выбиты на мемориале героям штурма города-крепости Кёнигсберг в городе Калининграде. К.Н. Галицкому, А.П. Белобородову были присвоены звания «Почетный гражданин города Великие Луки», именем генерала Г.И. Чернова названа улица в городе Невеле.

Как известно, Кёнигсбергская операция была непродолжительной по времени. Перед началом штурма наша артиллерия и авиация в течение четырех дней разрушали долговременные оборонительные сооружения крепости. Штурм начался 6 апреля, а 9 апреля, к исходу четвертых суток непрерывных боев, Кёнигсберг - эта лучшая немецкая крепость за всю историю Германии (выражение Гитлера) пал.

В боях в Восточной Пруссии на земле, на море и в воздухе участвовали, без преувеличения, тысячи уроженцев Псковской области. Среди них были те, кто вступил в Великую Отечественную войну с первых ее дней, те, кто достиг призывного возраста в период немецко-фашистской оккупации нашей территории, кто сражался с врагом в партизанских отрядах, а затем продолжил боевой путь в рядах Красной Армии. Напомню, что на Псковщине действовало 13 Ленинградских и 23 Калининских партизанских бригад, в которых насчитывалось более 57 тысяч народных мстителей. Это был второй фронт в тылу германских войск, открытый с первых дней фашистского нашествия - задолго до того, как вступили в войну наши союзники.

На мемориале героям штурма города-крепости Кёнигсберг в городе Калининграде выбиты имена 216 Героев Советского Союза и 20 дважды Героев Советского Союза. В их числе, кроме упомянутого выше генерала П.С. Семенова, фамилии еще пяти уроженцев Псковской области. О них я расскажу чуть подробнее.

Первыми, кто увидел фашистский Кёнигсберг сверху в 1945 г., были, конечно, наши летчики. В 10-м отдельном разведывательном авиационном полку служили два наших земляка - Александр Степанович Иванов и Владимир Михайлович Харитонов.

Они до войны окончили Псковский аэроклуб, затем - авиационные училища. Отличились в Восточно-Прусской операции. Они совершали успешные боевые вылеты на штурмовку войск противника, на воздушную разведку поля боя, а чаще всего - на плановое и перспективное фотографирование оборонительных рубежей, ближних тылов и аэродромов противника. Старшему лейтенанту Харитонову звание Героя Советского Союза было присвоено 23 февраля 1945 года, то есть за несколько недель до штурма Кёнигсберга.

А Александр Степанович Иванов стал Героем чуть позже - 29 июня 1945 г. В его наградном листе записано, что в период Восточно-Прусской операции, в тяжелых погодных условиях, экипаж вел разведку и фотографирование района Кёнигсберга. Старший лётчик - наблюдатель 10-го отдельного Краснознамённого Московско - Кёнигсбергского ордена Суворова 3-й степени разведывательного авиационного полка (1-я воздушная армия, 3-й Белорусский фронт) ст. лейтенант А.С. Иванов совершил 264 боевых вылета на самолёте Пе-2, из них 150 вылетов на дальнюю и ближнюю разведку оборонительных рубежей, аэродромов, скоплений войск и железнодорожных перевозок противника. Только в Восточной Пруссии за один месяц сфотографировал 3800 квадратных километров вражеской обороны.

Глинский Сергей Николаевич - командир эскадрильи 34-го гвардейского бомбардировочного Тихвинского Краснознаменного ордена Кутузова авиационного полка 276-й бомбардировочной Гатчинской дважды Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова авиационной дивизии (1-я воздушная армия, 3-й Белорусский фронт) - родился в сентябре 1913 года в деревне Ягодно Лудонской волости Лужского уезда (ныне Струго-Красненского района Псковской области) в семье учителя. В Красной Армии - с 1932 года, в Великой Отечественной войне- с марта 1943 года.

Непростой была его фронтовая биография. В январе 1944 года самолет был сбит над оккупированной противником территорией, летчик попал в плен. Его посчитали погибшим. Удалось бежать, примкнул к партизанам, с их помощью вернулся на Большую землю, в свой 34-й гвардейский бомбардировочный авиаполк. Был назначен на прежнюю должность командира эскадрильи и сразу же включился в боевую работу. С октября 1944 г. полк участвовал в составе 3-го Белорусского фронта в Мемельской, Восточно-Прусской наступательной операциях, в разгроме кёнигсбергской группировки противника. В периоды напряженной боевой работы полка по три раза в день водил свою эскадрилью, всегда отлично выполняя боевые задания.

В боевой характеристике гвардии майора Глинского, подписанной командиром 34-го гвардейского бомбардировочного авиаполка подполковником М.Н. Колокольцевым 30 апреля 1945 г. отмечалось: за период операций в Восточной Пруссии эскадрилья Глинского заняла первое место в полку, совершив 529 успешных боевых вылетов, не имея ни одной потери членов экипажей и материальной части. Звания Героя Советского Союза был удостоен 29 июня 1945 года.

Разумеется, наши земляки были и в рядах славной советской пехоты, стремительно наступавшей в Прибалтике, приближаясь к государственной границе с Германией. В числе первых была 184-я стрелковая дивизия 3-го Белорусского фронта, ее 294-й стрелковый полк, в котором воевал командиром стрелковой роты Владимир Тимофеевич Евдокимов.

Он родился в Себежском районе Псковской области, работал в колхозе, в 1938 году уехал в Москву. Учился в техникуме, с октября 1941 года - в 4-й Московской стрелковой дивизии народного ополчения, затем воевал на Калининском фронте. Окончил военное пехотное училище, в мае 1944 года был назначен командиром стрелковой роты. Начал боевой путь с форсирования реки Неман. Весь период боев от Немана до государственной границы с Германией был насыщен героическими подвигами роты, которой он командовал. Десятки вконец измученных, полуоглохших от атак, шатавшихся от усталости, но неудержимых в своем яростном порыве бойцов во главе с Евдокимовым на рассвете 17 августа 1944 г. достигли на своем участке государственной границы. Один за другим подходили к реке Шешупе батальоны, полки дивизии. Наши пехотинцы и артиллеристы вели бой с противником через реку. На государственной границе было водружено победоносное красное знамя.

Командир полка отметил: «Старший лейтенант Евдокимов рассредоточил роту на мелкие самостоятельные группы и умелым маневром в сочетании с дерзостью выбил немцев с рубежа и заставил откатиться за реку, на территорию Пруссии. Рота Евдокимова первой вышла на государственную границу…». Произошло это событие на границе с Германией в районе литовского города Кудиркос - Науместис (ныне город Шакяйского района Мариямпольского уезда Литвы).

Солдаты, сержанты и офицеры, первыми вышедшие на государственную границу СССР с Германией, были сфотографированы военным корреспондентом «Правды» С. Коротковым при развернутом боевом знамени 184-й стрелковой дивизии. Газета опубликовала эту фотографию 26 августа 1944 г. В группе воинов, рядом с командиром батальона капитаном Павлом Ивановичем Юргиным – командир роты старший лейтенант Владимир Тимофеевич Евдокимов.

Бывший командующий Земландской группы войск Маршал Советского Союза Иван Христофорович Баграмян в книге мемуаров «Так шли мы к победе» (М. 1988. - С. 589) вспоминал, что в середине ночи с 6 на 7 апреля 1945 года бойцы 87-й гвардейской стрелковой дивизии захватили в плен весь гарнизон форта № 5а. «В эту ночь прогремела слава и о подвиге взвода 51-го отдельного саперного батальона из 13-го гвардейского стрелкового корпуса, - писал он. - Солдаты этого подразделения под командованием лейтенанта А.М. Родителева проникли в тыл противника для ведения разведки. Обнаружив огневые позиции зенитной артиллерийской батареи, офицер с восьмеркой вооруженных автоматами и гранатами саперов внезапной атакой захватил 14 зенитных орудий и взял в плен 25 фашистских артиллеристов».

Отважные саперы удерживали эти артиллерийские позиции до подхода нашей пехоты. Захваченные орудия были использованы для стрельбы по противнику. 8 апреля взвод занял шесть кварталов города, подорвал дзот, захватил 200 пленных.

19 апреля 1945 года Александру Михайловичу Родителеву было присвоено звание Героя Советского Союза. Он - уроженец Великолукского района Псковской области, в Красной Армии с 1937 года. В феврале 1945 года окончил Московское военно-инженерное училище, вступил в командование взводом 51-го отдельного саперного батальона. После войны окончил Военную академию и продолжил службу в армии. На мемориале героям штурма города-крепости Кёнигсберг увековечено его имя.

Бывший командующий 3-м Белорусским фронтом Маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский в своей книге «Дело всей жизни» (Василевский А.М. Дело всей жизни. Изд. третье. М., 1978. - С. 465) в числе отличившихся при штурме Кёнигсберга называет несколько фамилий военнослужащих. В их числе двое наших земляков, которые воевали в составе 319-й стрелковой дивизии. Правда, в разных стрелковых полках - младший сержант Николай Михайлович Королев в 1336-м (по итогам операции полку было присвоено наименование «Кёнигсбергский»), а рядовой Владимир Петрович Миронов - в 1334-м (полк был награжден орденом Кутузова).

И в биографиях наших Героев много общего: они после оккупации своих районов добровольно вступили в ряды калининских партизан. Николай Николаевич Королев родился 28 декабря 1927 года, партизанить стал в 15 лет в составе 13-й Калининской партизанской бригады; участвовал в боевых операциях, в засадах, ходил в разведку. Когда летом 1944 года бригада соединилась с частями Красной Армии, большинство партизан вступили в армейские ряды, а Николая, по малолетству, решили отправить домой. Он возмутился: «Вы что - Гитлера добивать, а меня - к мамке! Нет, я с вами пойду!».

Первую боевую награду – орден Красной Звезды он получил в Восточной Пруссии, за храбрость и отвагу в бою 23 января 1944 г. за г. Лабиау (ныне г. Полесск Калининградской области). Он тогда воевал наводчиком станкового пулемета. Находясь впереди нашей пехоты, огнем «максима» сдерживал контратаку превосходящих сил противника и не покидал своей позиции. Однако сильным натиском немцы приближались. «Тогда Королев взялся за гранаты. Три гранаты, брошенные им, решили исход боя», - констатировал командир 1336-го стрелкового полка, представляя отважного пулеметчика к ордену Отечественной войны 2 степени (награжден орденом Красной звезды. – Прим авт.).

Не менее серьезные испытания выпали на долю Королева 7 апреля 1944 г., когда 1336-й стрелковый полк получил задачу овладеть фортом Мариенберг, являвшимся главным узлом сопротивления немцев на этом участке в системе долговременной обороны Кёнигсберга. Подступы к форту прикрывались сильно укрепленным опорным пунктом Вельке (ныне пригород Калининграда). В ходе атаки наши подразделения, встретив ураганный огонь противника, залегли.

Видя это, Королёв, оставшийся в расчете один, стремительными, короткими перебежками выдвинулся со своим «максимом» вперед и огнем в упор уничтожил расчет вражеского пулемета. Но продолжал огонь крупнокалиберный пулемет из дзота. Королёв дал длинную очередь по амбразуре, но немецкий пулемет вскоре ожил. И тогда он подполз к дзоту и бросил в его амбразуру несколько гранат. Дзот замолчал.

«Противник на протяжении четырех часов трижды пытался вернуть выгодную огневую позицию, но безуспешно, - писал в наградном листе командир 1336-го стрелкового полка гвардии подполковник Шапоренко, представляя отважного пулеметчика к званию Героя Советского Союза. – Наши подразделения под прикрытием огня пулемета Королёва перешли в контратаку и вплотную подошли к форту».

На следующий день, 8 апреля, выдвинувшись вперед боевых порядков нашей пехоты, Королёв подавил три огневые точки противника.

Тяжелый бой был и 9 апреля, когда продолжался штурм форта. Он все время находился впереди, и огнем своего пулемета и личным примером мужества увлекал за собой товарищей. Когда немцы пошли в пятую контратаку, он все еще держался, помня приказ: «Стоять до последнего патрона. Держаться, пока не подойдет подкрепление!» Был тяжело ранен в ногу и живот, но не покинул поле боя, вел огонь, пока не потерял сознание.

Подоспевшие бойцы подкрепления молча сняли шапки: они полагали, что пулеметчик исчерпал тот лимит счастья и удачи, который отводится солдату на войне. Но вдруг кто-то воскликнул: «Братцы, он дышит, живой!», срочно доставили в санчасть. Оперировавший его военврач извлек осколок в сантиметре от сердца, сказал:

- Ну, герой, в рубашке ты родился. Много металла из тебя пришлось вытащить.

Военврач как в воду глядел. Наградной лист на Героя, подписанный командиром полка 12 апреля, все инстанции – дивизию, корпус, армию – прошел очень быстро и оказался в Москве. За исключительное мужество, самоотверженность и героизм в боях при штурме Кёнигсберга младшему сержанту Николаю Михайловичу Королеву Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1944 г. было присвоено звание Героя Советского Союза. (Отчество по отцу Михеевич, как и в наградном листе, в тексте Указа превратилось в Михайлович, да так и осталось с Королевым до конца жизни. – Прим. авт.).

После войны Королев вернулся на малую родину, в Пустошкинский район Псковской области, работал в колхозе по месту жительства. Четыре раза участвовал в юбилейных Парадах Победы в Москве. Он умер в августе 2001 года - последним из Героев Советского Союза - участников Великой Отечественной войны, проживавших в Псковской области.

Владимир Петрович Миронов родился в ноябре 1925 года в Себежском районе. Он был партизанам 4-й Калининской партизанской бригады. С августа 1944 года стал пулеметчиком 1344-го стрелкового полка. В начале апреля 1945 года он умело вел бой, уничтожая противника, засевшего в каменных постройках населенного пункта Юдиттен (ныне Зеленое в черте Калининграда) и форте М-6. При штурме форта он обошел немцев с тыла и внезапным огнем по амбразурам и гранатами заставил замолчать три пулеметные точки, что позволило нашим подразделениям подойти к форту и успешно атаковать его. Гарнизон форта сдался в плен, были захвачены большие трофеи. Решительно действовал рядовой Миронов и в ходе уличных боев в городе. После войны он жил в городе Кургане, служил в армии сверхсрочно.

Оба бывших партизана стали Героями Советского Союза 19 апреля 1945 года.

Некоторые наши земляки участвовали в Кёнигсбергской операции уже с золотыми Звездами Героев, другие совершили геройские подвиги в боях в Восточной Пруссии. Например, Иванов Александр Павлович - командир роты 518-го стрелкового Краснознаменного полка 129-й стрелковой Орловской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 1945 г. ему было присвоено звание Героя Советского Союза за образцовое выполнение боевых задач при окружении и ликвидации группировки немецко-фашистских войск юго-западнее Кёнигсберга и проявленные при этом героизм и воинское мастерство. Есть и несколько других примеров.

С 2013 года в Псковской области реализуется проект «Солдаты Победы», цель которого - увековечить память фронтовиков, вернувшихся домой с победой. Мы поставили задачу - написать историю Великой Отечественной войны через воссоздание биографий наших ветеранов, энциклопедично воспроизвести их боевой путь, вклад в победу над фашизмом, запечатлеть на фотографиях для истории их лица - лица победителей фашизма.

На днях выходит из печати очередной, десятый том. Кстати, с содержанием томов (электронный вариант) можно ознакомиться на сайте «Псковиана» Псковской областной научной библиотеки имени Валентина Яковлевича Курбатова.

Главный раздел каждого тома называется «Они сражались за Родину», в котором публикуются статьи о фронтовиках с их фотографиями. Материалы готовятся на основе первичных документов (государственных архивов, музеев, материалов военкоматов, отделения социального фонда РФ, отделов ЗАГС, а также документов с сайтов Министерства обороны, личных архивов фронтовиков - военных билетов, красноармейских книжек, справок о ранениях и т. д.). Рассказываем о боевом пути фронтовиков - от даты призыва в армию до демобилизации, а также о трудовой биографии. Персонально перечисляем награды - все ордена, медали, кроме юбилейных, в том числе за оборону, освобождение и взятие городов. Обязательно указываем и медаль «За оборону Кёнигсберга», учрежденную 9 июня 1945 года. Таким образом, по каждому тому мы можем уточнить количество наших земляков, которые участвовали в штурме Кёнигсберга, а также, по имеющимся у них наградам, представить географию их боевого пути.

Приведу некоторую статистику, например, по 7-му тому, в котором опубликовано 1000 статей об участниках Великой Отечественной войны, они родились в Себежском муниципальном округе. Так вот: 129 из них награждены медалями «Партизану Отечественной войны» 1 и 2-й степеней, медалями «За взятие Кёнигсберга» - 94, «За взятие Берлина» - 95, «За оборону Ленинграда» - 78, «За оборону Москвы» - 44, «За оборону Сталинграда» - 33. И этот перечень можно продолжить. Каждое награждение подтверждено документально. И это те, кто дожил до Победы и вернулся домой.

Само собой разумеется, что в нашей области проживает сегодня немало детей, внуков и правнуков участников штурма и взятия Кёнигсберга, для которых день 9 апреля - не только красная дата календаря, но и повод вспомнить своих героических предков, гордиться их славою. Они бессмертны, они остались в нашей памяти как национальные герои.

Сколько наших земляков погибли при штурме Кёнигсберга, в боях в Восточной Пруссии - такого исследования пока нет. Но в ходе работы над проектом «Солдаты Победы» мы выявили уже более 150 псковичей, которые были включены в Книгу Памяти, но на самом деле остались живы. Были такие примеры и по погибшим на территории Восточной Пруссии. Например, в Книгу Памяти Калининградской области (том 18, с. 165) включен Филиппенков Иван Сергеевич, имя его значилось в списке захороненных и надписи на стеле на братской могиле в городе Черняховск. На самом деле, он был ранен, остался жив. По нашему обращению в администрацию Черняховска ошибка была исправлена, надпись удалена, мы получили ответ администрации города. Или другой пример: Ершов Александр Григорьевич, включен в том 3 (с. 132) Книги Памяти Калининградской области. Он тоже остался жив. Материал о нем опубликован в 9-м томе нашего издания.

В послевоенной история наших территорий есть и такая интересная страница как переселение из Псковской в Калининградскую область на постоянное жительство семей колхозников и сельскохозяйственных рабочих в соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 9 июля 1946 г. Некоторые наши земляки проявили трудовую доблесть на калининградской земле. Так, Зинаида Васильевна Казакова - доярка совхоза «Маршальский» Гурьевского района в 1971 году была удостоена звания Героя Социалистического Труда. Есть и другие подобные примеры.

Но это уже другая история, тоже интересная.

Николай Никитенко