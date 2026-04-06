2D-квест «Избирательный участок: Симулятор!» презентуют в Пскове 9 апреля

Презентация 2D-квеста «Избирательный участок: Симулятор!», разработанного Избирательной комиссией Псковской области, пройдет в учебном центре «Электориум» 9 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облизбиркоме.

Участников ждет интерактивное погружение в процесс голосования: от входа на участок до получения бюллетеня и принятия решения.

«Это отличная возможность на практике понять, как устроены выборы и какую роль в них играет каждый избиратель. Для многих ребят это станет первым шагом к осознанному участию в выборах — уже совсем скоро, в 2026 году, они смогут применить полученные знания в реальной жизни», — отметили в Избирательной комиссии Псковской области.

Напомним, в сентябре пройдут выборы депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания. 

