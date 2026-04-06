Написать картину ко Дню космонавтики приглашают псковичей

Мастер-класс по написанию картины «108 минут», посвященный первому полету Юрия Гагарина, состоится в Пскове 10 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО «Центр молодёжи и общественных инициатив».

«10 апреля у Псковичей есть уникальная возможность не просто вспомнить историю, а написать её своими руками! Приглашаем вас на мастер-класс по написанию картины «108 минут», посвященный первому полету Юрия Гагарина. Именно столько — 108 минут — продлился его легендарный полет, навсегда изменивший мир. Вы создадите картину на настоящем холсте, которая станет не просто рисунком, а символом эпохи и человеческой смелости», - сообщили в Центре.

Напомним, мастер-класс состоится 10 апреля в 16:30 в Доме молодежи, 3 этаж (Конная, 2)

Количество мест ограничено, регистрация обязательна.

