Более тысячи зараженных цветов выявил Россельхознадзор в Псковской области

Управление Россельхознадзора в Псковской области выявило более 1000 зараженных цветов, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

На двух складах временного хранения в Псковской области, 1 апреля, государственные инспекторы Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора при проведении карантинного фитосанитарного контроля в 3-х импортных партиях цветов (розах, пижме и гвоздике), выращенных в Нидерландах и Колумбии, выявили пять живых имаго и одну личинку, схожие по морфологическим признакам с карантинными организмами.

По результатам лабораторных исследований, в импортных цветах подтвердилось наличие карантинных объектов – западного цветочного трипса (Frankliniella occidentalis Perg.) и американского клеверного минера (Liriomyza trifolii (Burgess)). Выпуск 1185 цветов на территорию Российской Федерации запрещен, по решению собственников подкарантинная продукция будет уничтожена.