День рождения Рунета празднуют 7 апреля

7 апреля отмечается знаменательная для всех пользователей русскоязычного интернета дата — День рождения Рунета (RuNet).

7 апреля 1994 года для России был зарегистрирован домен — .Ru — и внесен в международную базу данных национальных доменов верхнего уровня. Перед этим, 4 декабря 1993 года, на собрании крупнейших российских провайдеров того времени (Demos Plus, Techno, GlasNet, SovAm Teleport, EUnet/Relcom, X-Atom, FREEnet) было подписано Соглашение «О порядке администрирования зоны .RU».

Таким образом, Россия была официально признана государством, представленным в Интернете. Согласно соглашению, обязанности по администрированию и техническому сопровождению национального домена .RU были переданы Российскому НИИ Развития Общественных Сетей (РосНИИРОС), который до 2000 года регистрировал все домены в зоне RU.

Уже в первый день существования зоны в ней были зарегистрированы, а впоследствии и делегированы первые доменные имена. До этого все советские ресурсы Сети, начиная с 1991 года, размещались в международных доменах и в зоне .SU. Однако, после распада Советского Союза началась работа над созданием доменов новых независимых государств, и со временем появились 15 доменов для бывших советских республик, пишет calend.ru.

Как говорилось в сообщении телекомпании «РЕН ТВ»: «…лишь немногие знают, что первый интернет-мост в Советском Союзе провели еще в далеком 1976 году. Подробности отечественной разработки до сих пор хранят в строгом секрете.

В день рождения Рунета его разработчики собираются в музее военного предприятия «Марс». ... Тридцать лет назад из Ульяновска в Москву и пришло первое в Союзе электронное сообщение. Валентин Типикин в то время был простым инженером. Вспоминает, что о выходных и праздниках на «Марсе» даже не думали — торопились с секретной разработкой. Первое испытание пришлось на 31 декабря. За два часа до нового года в Москву отправили электронное письмо с картинкой бутылки шампанского. И уже через несколько секунд получили ответ…».

Сегодня в России существует ещё один домен — .рф — национальный домен верхнего уровня для Российской Федерации. Это первый в Интернете домен на кириллице. Отличием от введённого ранее домена «.ru» является то, что в домене «.рф» все имена второго уровня пишутся исключительно кириллицей. Регистрация имён в новой зоне началась в ноябре 2009 года и сначала была доступна только для государственных структур и владельцев торговых знаков. Открытая регистрация доменных имён всех желающих в зоне .рф началась спустя год — в ноябре 2010 года.

В настоящее время домен .RU продолжает оставаться одним из крупнейших доменов верхнего уровня в мире — по данным Координационного центра доменов, в нем зарегистрировано более 6 миллионов доменных имен (на конец 2025 года), а ежедневная аудитория Рунета составляет 95,3 миллиона человек, и эта цифра постоянно растет.

Ведь уже мало кто может себе представить жизнь без Всемирной паутины, тем более в период определенных ограничений последних лет. Многие развлечения и услуги, которые есть в офлайне, сегодня есть и в онлайне. Интернет открыл целые отрасли цифровой экономики, о которых на заре появления Рунета еще никто даже не думал — это маркетплейсы и интернет-магазины, телемедицина и такси, EdTech и социальные сети...

Рунет помогает россиянам смотреть фильмы, новости и спектакли, виртуально ходить в музеи и театры, слушать музыку, общаться в мессенджерах или онлайн, учиться и трудиться, вкусно кушать и путешествовать, делает жизнь лучше, просто продолжая работать.

Кстати, в 2024 году, в честь празднования 30-летнего юбилея Рунета по инициативе и силами Российской ассоциации электронных коммуникаций были организованы несколько крупных мероприятий — выставки, интернет-форумы, образовательные и просветительские мероприятия и прочее.