В МВД предупредили о мошеннических ссылках с всплывающим окном

Мошенники стараются замаскировать направляемое пользователям вредоносное программное обеспечение, часто используют ссылки на всплывающее окно. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Один из актуальных способов - использование не файла, а ссылки на всплывающее окно, где якобы можно посмотреть видео ДТП с вашим участием, воспользоваться базой данных пропавших родственников или скачать видеоплеер. Любое взаимодействие с подобными окнами может привести к заражению устройства», - сказали в управлении.

В МВД призвали к осторожности, пишет ТАСС. «Будьте осторожны и относитесь к любым ссылкам, полученным в мессенджерах, как к источнику потенциальной угрозы», - отметили в киберполиции.