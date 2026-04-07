58% псковичей считают, что часть рабочего времени тратят бессмысленно — опрос

42% псковичей никогда не выполняют на работе бессмысленные задачи — их труд всегда имеет для них ценность. Остальным работникам (58%) время от времени приходится заниматься бесполезной деятельностью. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob на основе результатов опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения. Опрос проводился с 17 марта по 2 апреля.

В среднем бесполезные задачи отнимают 27% рабочего времени.

Женщины чаще мужчин уверены в полезности своего труда. Среди горожан до 35 лет о том, что никогда не занимаются ерундой, заявили 34%, а среди тех, кому за 45, — уже 46%.

Среди опрошенных со средним профессиональным образованием 48% считают свою работу всегда осмысленной, тогда как среди выпускников вузов — только 38%. При этом респонденты с вузовским дипломом теряют на бессмысленных задачах в среднем 26% времени, а респонденты, закончившие колледжи, — 29%.

Среди представителей наиболее популярных профессий о высокой степени полезности своего труда чаще всего говорят работники детских садов и медики: 70% воспитателей и 63% врачей заявляют о том, что их обязанности всегда наполнены смыслом. За ними следуют бухгалтеры (56%), продавцы (53%), водители и медсестры (по 50%).

Если же сравнивать величину потерь рабочего времени на выполнение бесполезных действий, то, по средним оценкам, больше всего его тратят кладовщики, продавцы и офис-менеджеры — около трети рабочего дня или смены у них уходит на бессмысленные поручения.