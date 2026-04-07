Названа самая распространенная за три месяца причина пожаров в Псковской области

Неосторожное обращение с огнем стало самой распространенной причиной пожаров в Псковской области с начала года, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по региону.

Всего зарегистрирован 801 случай неосторожного обращения с огнем, 84 нарушения правил устройства и эксплуатации печи, 136 нарушений правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования, 12 пожаров на транспорте, 14 поджогов, три нарушения правил устройства и эксплуатации газового оборудования, по одному случаю оставление негорючего предмета, изделия с повышенной температурой без присмотра, оставления источника открытого горения, тления без присмотра, самовозгорания веществ и материалов и одна шалость детей с огнем. 

За 3 месяца 2026 года на территории Псковской области пожары уничтожили 140 строений; 1 229 906 квадратных метров площадей; 10 транспортных средств. 

При пожарах спасли 161 человека и материальные ценности на сумму 58 млн 131 тысячу рублей, 86 строений и 14 транспортных средств. 

Реклама на ПЛН

