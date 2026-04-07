Росгвардейцы проверили 95 псковских охотников и выявили одно нарушение

С целью пресечения фактов незаконной охоты, выявления лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения при ношении огнестрельного оружия, в Псковской области проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Охота», сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Росгвардии по региону.

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы регионального управления Росгвардии совместно с охотничьими инспекторами проверили 95 охотников.

Росгвардейцы выявили один факт нарушения законодательства, нарушитель привлечен к административной ответственности. Также сотрудники провели работу по разъяснению федерального законодательства в части соблюдения правил хранения и ношения огнестрельного оружия.

В управлении Росгвардии напомнили охотникам информацию об административной ответственности за стрельбу в не отведенных для этого местах, ношение огнестрельного оружия в состоянии опьянения, а также за небрежное хранение оружия.