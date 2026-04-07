Затягивать сдачу Линовской и Гдовской школ официальным открытием было нецелесообразно — Александр Сорокин

Линовская школа в Пыталовском округе и школа в Гдове сданы по всем правилам, сообщил министр образования Псковской области Александр Сорокин в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Моя задача была запустить школы, именно сдать, чтобы ребята, педагоги, родители, которые ждали, как можно быстрее пошли в учреждения. Поэтому Линовская школа у нас запущена, пусть официального открытия не было, но ребята приступили к обучению с января. С третьей четверти они учатся в новом здании», - пояснил Александр Сорокин.

Министр подчеркнул, что и в Гдовской школе с четвертой четверти начались занятия. «Ребята там уже учатся. Я просил прислать фотографии первых дней там, ребятки счастливые, некоторые даже заблудились в этой школе, так как здание огромное, современное», - сказал он.

Что касается официального открытия, Александр Сорокин пояснил: «Официальное открытие - это все-таки мероприятие, которое требует определенной подготовки. Сейчас главное, что дети учатся. Давайте будем честны, мы делаем в первую очередь для детей, и зачем затягивать начало обучения в новом здании, которое и так ждали очень долго, подготовкой открытия? Давайте лучше будем наслаждаться уже сейчас».

Однако внутренние праздничные мероприятия в новых школах прошли. «В Гдовской школе все собирались в актовом зале, по итогу провели экскурсию. Внутренние вещи все равно были, да и ребятам нужно освоиться в новом здании», - пояснил министр.

В заключении Александр Сорокин отметил, что школы сданы официально и имеют лицензию на предоставление услуг образования. Единственное, что осталось сделать - спортивную площадку на территории Линовской школы. «С подрядчиком мы не прощаемся на ближайшие пять лет, поскольку заключены гарантийные обязательства на всякий случай», - заключил он.