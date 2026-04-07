Как колледж ПсковГУ формирует кадры для региона, ответила проректор

Какое место в структуре Псковского государственного университета занимает колледж и какова его роль в подготовке кадров для экономики и социальной сферы региона, рассказала Псковской Ленте Новостей проректор по инновационной деятельности ПсковГУ Екатерина Гончарова. Среднее профессиональное образование становится всё более востребованным среди школьников и их родителей, считает специалист. По её мнению, это связано с возможностью быстрого выхода на рынок труда и дальнейшего обучения в вузе.

Екатерина Гончарова отметила, что колледж — это не просто ступень образования, а ядро для формирования практических умений и навыков. «Сегодня среднее профессиональное образование занимает значимое место не только в обучении наших школьников, но и в системе высшего образования. Мы понимаем, что бесшовность образовательного процесса может быть обеспечена только путём формирования правильной траектории образовательного процесса и перехода от одной ступени к другой», — подчеркнула она.

Проректор по инновационной деятельности ПсковГУ также указала, что большинство школьников и их родителей всё чаще выбирают обучение в колледжах после девятого класса. «Для вуза колледж — это хорошая возможность создать окно входа для тех, кто не рассматривает систему высшего образования в оперативном режиме текущего выбора», — добавила она.

После окончания колледжа студенты имеют возможность поступить в вуз по внутренним вступительным испытаниям, что, по словам Екатерины Гончаровой, открывает дополнительные горизонты для карьерного роста. «Высшее образование помогает переориентировать карьерный, профессиональный путь. После колледжа вы можете выбрать направление подготовки, которое позволит вам стать более экспертным и востребованным специалистом», — отметила проректор по инновационной деятельности ПсковГУ.