Студенты колледжа ПсковГУ имеют полный доступ ко всей инфраструктуре вуза — проректор

Студенты колледжа ПсковГУ имеют полный доступ ко всей инфраструктуре Псковского государственного университета, включая общежития, спорткомплексы и досуговые объекты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила проректор по инновационной деятельности колледжа Екатерина Гончарова.

Колледж — это структурное подразделение университета, поэтому студенты колледжа пользуются всеми возможностями вуза наравне со студентами высших курсов. «У нас нет разделения на какие-то чёткие зоны, которые соответствуют определённому направлению подготовки. Студенты колледжа активно пользуются всеми возможностями университета», — отметила она. Это касается не только образовательного процесса, но и воспитательной деятельности, дополнительного образования и инфраструктуры.

Директор колледжа Мария Павлова также рассказала, что для абитуриентов и их родителей регулярно проводятся дни открытых дверей, мастер-классы и встречи с работодателями. «В рамках дня открытых дверей мы всегда устраиваем площадки, которые позволяют окунуться в ту или иную профессию через мастер-классы, беседы с работодателями», — пояснила она. 

