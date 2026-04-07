Панно из цветов в виде числа «82» появится в Детском парке в Пскове

На цветочное оформление города Пскова могут выделить 11 440 702 рубля, следует из документов, опубликованных на портале единой информационной системы в сфере госзакупок.

«Выполнение работ по цветочному оформлению объектов зелёного хозяйства на территории муниципального образования "Город Псков" производится в целях повышения комфортности условий проживания граждан, улучшения санитарного и эстетического состояния территорий, создания благоприятных условий жизнедеятельности жителей и гостей города Пскова, обустройства мест отдыха и озеленения, а также цветочного оформления территорий и участков размещения объектов жилищно-гражданского и культурно-бытового назначения», - говорится в документе.

Планируется высадить петунию садовую, бегонию, фиалки, бархатцы и другие цветы общим количеством 141 942 штуки.

Также в Детском парке планируется оформить панно в виде числа «82» в честь освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков.

Работы подрядчик должен будет выполнить до 15 июля. Определить его планируется до 17 апреля.