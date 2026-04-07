Псковский облсовпроф и Дорпрофжел на ОЖД обсудили рост эффективности правозащитной работы

На рабочей встрече председателя Псковского областного совета профсоюзов Игоря Иванова с председателем Дорожной территориальной организации Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей (Дорпрофжел) на Октябрьской железной дороге (ОЖД) Александром Голубевым и его заместителем Алексеем Беловым подвели итоги совместной работы по защите прав железнодорожников, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском облсовпрофе.

Фото: Псковский областной совет профсоюзов

На встрече обсудили совместную работу Псковского облсовпрофа и РОСПРОФЖЕЛ по защите прав и законных интересов членов профсоюза, отметили рост экономической эффективности от правозащитной работы.

Отдельное внимание уделили вопросам охраны труда и коллективно-договорного регулирования. В профсоюзах Псковской области объявлен месячник охраны труда с проведением обучения, форумов, круглых столов и панельных площадок.

 

«Мы выстроили многоуровневую, эффективную модель взаимодействия. Начиная с прошлого года Алексей Александрович вошёл в состав региональной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, тем самым вопросы железнодорожников и транспортных строителей находятся в постоянном фокусе внимания в рамках сложившейся системы социального партнёрства», – прокомментировал Игорь Иванов.

«Вся проведенная работа в комплексе со всеми мероприятиями, в том числе спортивного, культурно-массового сектора и оздоровления, позволяют нам идти вперёд. Мы фиксируем высокий уровень доверия и рост профсоюзной численности на территории Псковской области», – отметил Александр Голубев.

В завершение встречи Александр Валерьевич ещё раз поблагодарил команду Псковского областного совета профсоюзов за высокие результаты в работе и вручил памятный подарок. 

