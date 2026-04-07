Антон Мороз поздравил жительницу округа №3 с 85-летним юбилеем

Депутат Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз поздравил от депутатского корпуса Псковской городской думы с 85-летним юбилеем поздравили жительницу округа Людмилу Капустину. Об этом депутат написал в своём канале в MAX.

«Она прожила долгую славную жизнь, в начале которой были очень серьезные испытания – Великая Отечественная война, оккупация, концлагерь, куда Людмила Ивановна попала совсем маленькой девочкой. Такое невозможно забыть. Но судьба подарила ей и много счастья. Уважаемую Людмилу Ивановну сердечно поздравляем – доброго здоровья, радости жизни, положительных эмоций! Будьте здоровы и счастливы!» - пишет Антон Мороз.