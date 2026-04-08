День российской анимации отмечают сегодня

8 апреля отмечается добрый и веселый праздник — День российской анимации, которая в 2022 году отметила своё 110-летие. Точнее — 110 лет со дня первой официальной анимационной премьеры в России. В связи с этой датой, и учитывая выдающуюся роль анимационного искусства в развитии кинематографии, праздник получил официальный статус, согласно указу президента РФ № 543 от 12 августа 2022 года.

Именно (26 марта) 8 апреля 1912 года состоялась премьера первого российского мультипликационного фильма — «Прекрасная Люканида, или Война рогачей с усачами». Широкая публика впервые в истории увидела анимационную картину. Это была работа биолога Владислава Старевича про несчастную любовь из жизни насекомых, пишет calend.ru.

Кукольная анимация Старевича имела огромный успех и не только на Родине, но и за рубежом. Для своего времени это был прорыв в мировом анимационном искусстве. Мультфильм поразил зрителей именно своей техникой — многие из них были уверены, что смотрят уникальные натурные съемки и мастерство дрессировщика насекомых, а не рукотворные модели.

С тех пор российская анимационная школа завоевала в мировом анимационном искусстве твердые позиции, в ней работали и работают выдающиеся мастера, чьи работы вошли в золотой фонд мировой мультипликации и сегодня продолжают радовать зрителей. Кстати, в истории не так много игровых фильмов, которые могли бы соревноваться с «мультиками» в долголетии и «преданности» зрителей.

Советская графическая мультипликация возникла в 1924-1925 годах. Одним из первых всемирно известных советских полнометражных мультипликационных фильмов стал «Новый Гулливер» Александра Птушко (1935). В июне 1936 года в Москве была основана киностудия «Союзмультфильм». Не одно поколение детей выросло на добрых и умных историях, анимированных на «Союзмультфильме», таких как: «ДоРеМи», «Маугли», «Винни Пух», «Самый маленький Гном», «Бегемот и Солнышко», «Буренка из Масленкино», «Волк и Семеро козлят», «Козленок, который считал до десяти», «Малыш и Карлсон», «Умка», «Ну, погоди!», «Бременские музыканты», «Крокодил Гена», «Котенок Гав», «Простоквашино» и многих других.

В настоящее время российская школа мультипликации не теряет своих высоких позиций, а её разнообразие стилей и направлений поражает воображение.

В юбилейный 2012-й год, когда отмечалось 100-летие отечественной анимации, по всей стране было проведено множество мероприятий и акций, посвященных российской мультипликации. Так, в кинотеатрах прошли демонстрации мультфильмов лучших российских аниматоров, а также были показаны малоизвестные фильмы, которые по тем или иным причинам не были доведены до широкого зрителя — это архивные находки, «полочное» кино, учебные работы, экспериментальные ролики, незавершенные фильмы, авторские версии и многое другое.

Ещё к юбилею были приурочены различные выставки, концерты, фестивали и другие мероприятия. С того момента и было принято решение сделать этот праздник — День российской анимации — ежегодным и отмечать его 8 апреля. В последующие годы традиция проведения праздничных мероприятий и бесплатных показов мультипликационных фильмов в различных кинотеатрах страны продолжилась.

К тому же в честь даты проводятся и «серьезные» мероприятия — конференции, семинары, мастер-классы, где специалисты анимационного кино обсуждают вопросы развития российской анимационной индустрии, мерах поддержки отрасли, применении новых технологий производства и запросах современных зрителей, делятся новыми наработками и профессиональными открытиями.

Организаторы праздника надеются, что День российской анимации будет способствовать продвижению российской анимации на отечественном рынке проката. Ведь это те качественные детские мультфильмы, которые учат детей любви, дружбе, честности, взаимопониманию, и, конечно же, несут образовательную и развивающую функции.

Напомним, что Международный день анимации отмечается ежегодно 28 октября.