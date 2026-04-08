Сестринскую деятельность обсудили на форуме в Великолукском медколледже

Секция XII Медицинского форума «Актуальные вопросы врачебной практики. Тареевские чтения», посвященная памяти уроженца Псковской земли, академика Евгения Тареева, прошла в Великолукском медицинском колледже, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной клинической больнице. Темой секции стало «Управление сестринской деятельностью: кластерное взаимодействие колледжа и учреждений здравоохранения Псковской области».

В работе секции участвовали представители филиалов Псковской областной клинической больницы. Главная медицинская сестра филиала «Великолукский межрайонный» Наталья Демиденко, врач-методист Жанна Ярощук, старшая медицинская сестра Оксана Белова, заведующая ФАПом Виктория Борисова, медицинская сестра Анастасия Пименова и фельдшер Александра Мурашова представили свои доклады.

Наталья Демиденко выступила с темой «Договор о целевом обучении как гарант трудоустройства молодых специалистов в медицинскую организацию». Она рассказала о механизмах заключения таких договоров, их преимуществах как для студентов, так и для медицинских организаций и мерах поддержки для молодых специалистов.

Мероприятие завершилось обменом опытом. Представители больницы отметили: «Такие встречи способствуют поиску новых эффективных решений и повышению качества сестринской помощи в Псковской области. Благодарим организаторов за возможность принять участие в столь значимом событии!»