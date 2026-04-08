 
Общество

Великолукские приставы взыскали более миллиона рублей с охранной организации после кражи из шиномонтажки 

Неизвестные похитили 970 тысяч рублей с охраняемого объекта в великолукской деревне Торчилово. Впоследствии суд взыскал с охранной организации более одного миллиона рублей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении ФССП России по региону, после этого потребовалось вмешательство приставов. 

Ночная тревога на объекте прозвучала дважды, однако группа быстрого реагирования прибыла с опозданием, и преступники успели похитить деньги. Владелец шиномонтажной мастерской обратился в Арбитражный суд Псковской области.

Ответчик попытался оспорить требования истца, указывая на краткость преступления и недостатки охраны, но суд установил прямую причинно-следственную связь между несвоевременным реагированием охранной организации и убытками истца. В результате иск владельца удовлетворили в полном объеме, и с охранной организации взыскали сумму ущерба и госпошлины в размере 1 миллиона 23 тысяч рублей.

Документ о взыскании суммы поступил на исполнение в отделение судебных приставов города Великие Луки. Руководство должника уведомили о возбуждении исполнительного производства. Директор компании посетил судебного пристава-исполнителя, где ему разъяснили последствия неисполнения решения суда, включая возможную административную и уголовную ответственность. Также ему сообщили о начислении исполнительского сбора в размере 12 процентов от суммы задолженности за неисполнение требований в установленный срок.

В результате разъяснений директор компании добровольно перечислил всю сумму компенсации на депозитный счет службы судебных приставов. После получения денежных средств исполнительное производство завершили фактическим исполнением.

