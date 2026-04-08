В каждой четвертой псковской компании имениннику дарят деньги — опрос

Сегодня в каждой четвертой псковской компании (26%) имениннику дарят деньги. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы SuperJob по итогам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения с высшим образованием и опытом работы. Опрос проводился с 27 марта по 3 апреля.

Подарок или букет цветов преподносят 29% работодателей. Возможность уйти пораньше или получить лишний выходной предоставляют 11%. Электронные открытки и поздравления на внутреннем сайте принято размещать в 21% компаний. Продукцию или скидку на нее дарят 5%. В 36% организаций именинников от компании не поздравляют вовсе.

Женщинам традиция поздравлять именинников нравится больше, чем мужчинам. Чем моложе респонденты, тем чаще они одобряют подарки: среди молодежи до 35 лет таких 57%, а среди опрошенных старше 45 лет — 52%.

79% работников сообщают, что в их компании принято приносить или заказывать в офис угощения для коллектива в свой день рождения (58% — делают это с радостью, 21% — с недовольством). Женщины одобряют подобные импровизированные фуршеты чаще мужчин.

