Предпринимателя наказали в Пскове за продажу ветпрепаратов без лицензии

Арбитражный суд Псковской области привлек индивидуального предпринимателя А. Н. Звонцова к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.1 КоАП РФ (предпринимательская деятельность без лицензии), назначив наказание в виде предупреждения (дело №А52-1039/2026), сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

В феврале должностные лица Северо-Западного межрегионального управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору произвели внеплановый инспекционный визит в отношении предпринимателя в магазин «Псковский бортник», находящийся по адресу: город Псков, улица Советская, дом 41.

На момент проведения проверки на витрине в торговом зале магазина обнаружены лекарственные препараты для ветеринарного применения, на которых нанесена цена, а лицензия на реализацию при этом отсутствовала. По итогу проверки составлен протокол в отношении предпринимателя по признакам состава административного правонарушения.