Арт-объект с зонтиками и арена для панна-футбола появятся в Пскове до 15 июля

Сразу две новые благоустроенные общественные территории появятся в Пскове до 15 июля в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Первая территория расположена между домами №12, №14 и №16 на улице Звездной и домом №13 на Сиреневом бульваре. Там обустроят удобные парковки и пешеходные дорожки, установят детский спортивный комплекс, арену для панна-футбола, скамейки, урны и велопарковки.

Вторая территория – сквер на пересечении улиц Чудской и Ижорского Батальона. Здесь появится спортивный комплекс для воркаута, скамейки, урны, велопарковка и арт-объект с зонтиками.

«Для комфорта и безопасности жителей на этих территориях смонтируем освещение и систему видеонаблюдения. Контракты уже подписаны. Как только позволит погода, подрядчики приступят к активной фазе работ», - заключил Борис Елкин.