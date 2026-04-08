«Дневной дозор»: Нужно ли сохранять советскую традицию субботников?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Нужно ли участвовать в общегородских субботниках по весне? Надо ли сохранять эту советскую традицию?» Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

По ежегодной традиции городские власти в начале весны объявляют «месячник чистоты», призывая всех псковичей выйти на субботник и поучаствовать в весенней уборке областного центра, его общественных пространств: парков и скверов.

В советский период истории нашей страны участие в субботниках было массовым и почти обязательным, сегодня картина несколько иная. В последнее годы в уборке города под объективами камер достаточно активно участвуют чиновники областного правительства и администрации города, депутаты городской Думы, политактивисты и общественники. Возникает ощущение, что сегодня субботники и месячники чистоты — это больше чиновничье мероприятие, чем инициатива снизу.

Из года в год городские власти призывают жителей нашего города провести субботник и облагородить территорию хотя бы в собственном дворе, однако добровольно вышедших на уборку двора горожан в последнее время встретишь не часто.

Руководители предприятий организуют субботники для своих сотрудников, помогают с уборкой школьной территории и ученики. Но и тут не обходится без критиков. Чаще всего «праздник чистоты и порядка» организуют посреди рабочего дня, поэтому есть и те, кто считает, что чиновники должны не метлой размахивать, а выполнять свои функции на рабочем месте. Школьники посреди учебного дня должны сидеть за партами и «грызть гранит науки», а не сухие листья гонять по школьному двору. А для субботников, по мнению критиков, есть муниципальные служащие, дворники, например, или управляющие компании, которые за благоустройство и уборку территории получают оплату.

Псковская Лента Новостей провела опрос среди жителей города о том, планируют ли они участвовать в весенних городских субботниках. По данным опроса, больше 35% респондентов не принимают участие в субботнике, так как считают это «делом» управляющих компаний. 22 с половиной процента опрошенных живут в частных домах и убирают только свою придомовую территорию. Чуть больше 17% псковичей все-таки выходят на субботники, но почти такое же число жителей нашего города не участвуют из-за убеждения «я не мусорю, кто мусорит - тот пусть и убирает». Иногда помогают соседям в уборке дворовых территорий порядка 5% опрошенных, и только около 3% псковичей самостоятельно проявляют инициативу в организации субботника.

Так нужно ли участвовать в общегородских субботниках по весне? Актуальна ли эта советская традиция в наше время? Ответы на эти вопросы — в программе «Дневной дозор».

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и сам старается как можно чаще участвовать в субботниках, и отмечает, что большинство неравнодушных псковичей с энтузиазмом откликается на призыв поучаствовать в уборке городских территорий. По его мнению, участвуя в субботниках, представители разных ветвей и уровней власти собственным примером демонстрируют важность общественно полезного труда.

«Субботники - это очень хорошая традиция, которая заложена в нашей стране. Собственно, что такое субботник? Это уборка территории, на которой мы живем. И наведение порядка всегда вызывает исключительно положительные эмоции. Как только заканчивается зима, нам всем хочется, чтобы как можно быстрее стало чисто на улицах, во дворах, возле дома, в подъездах, в местах общественного пользования, в парках, в скверах. Субботник на это и направлен. Заставлять или не заставлять? На мой взгляд, абсолютное большинство людей охотно откликается на предложение провести субботник, по крайней мере, все трудовые коллективы и просто люди приходят и с удовольствием работают два-три часа для того, чтобы привести территорию в порядок, а потом самому полюбоваться результатом своего труда. Исключительно полезное мероприятие, надо это пропагандировать. Я и сам стараюсь, когда есть возможность, участвовать в субботниках вместе со своим коллективом. У нас губернатор принимает активное участие, члены правительства Псковской области. То есть все-все-все, и таким образом нам удается за короткий промежуток времени общими усилиями на достаточно обширной территории навести чистоту и порядок и тем сам подать пример другим».

Депутат Псковской городской Думы Антон Мороз («Единая Россия») выступает обеими руками «за» проведение субботников и считает, что актуальность этой доброй советской традиции не иссякнет никогда. Он поделился своим видением того, в чем же заключается польза субботников.

«Это положительная инициатива. Хотя и говорят, что чисто не там, где убирают, а там, где не сорят, надо понимать, что все равно необходимо нашу территорию время от времени приводить в порядок. Субботники — это одна из возможностей отнестись к своей земле, как к родной. Своя земля всегда должна быть ухожена, должна быть охвачена вниманием. Проведение субботников — это один из моментов, который позволяет населению друг с другом общаться, сближаться и взаимодействовать на благо развития общей территории. На самом деле, это очень важная инициатива. Найти людей, которые готовы к ней присоединиться, очень легко, поскольку каждый заинтересован в том, чтобы своя земля была чище, краше и благороднее».

Специалист Псковского городского молодежного центра Кристина Яковлева считает субботники очень важным элементом, объединяющим псковичей ради единой благой цели. Она рассказала, в каком возрасте молодежь чаще всего посещает субботники и какой смысл вкладывает в труд на общее благо.

«Конечно, молодежь участвует в субботниках, но здесь надо отметить, что понятие "молодежь" у нас достаточно широкое, от 14 до 35 лет. Понятно, что чаще в субботниках участвуют все-таки школьники от 14-ти до 18-ти лет, а уже после 18-ти процент участвующих снижается, потому что это работающая молодежь - с меньшим количеством свободного времени. Но все равно молодежь участвует, что, конечно, не может не радовать. А по поводу просветительской работы, она безусловно ведется. Опять же, в первую очередь, начиная со школ и дошкольников. Если сравнивать с тем, как позиционировались субботники раньше, то сейчас немножко другой подход. Сейчас субботники — это часть экологического волонтерства, поэтому подается это с точки зрения волонтерства, в первую очередь, и в школах активно пропагандируется. Через субботники, через волонтерство, в том числе, формируется гражданская ответственность и экологическое сознание. И мы все прекрасно понимаем, что совместный труд стирает барьеры между поколениями, между различными слоями населения, сближает. Мы стараемся это среди молодежи продвигать».

Руководитель управляющей компании «Комфортное домоуправление» Дмитрий Гусаков еще несколько лет назад пытался внедрить идею проведения «дня соседа» для жильцов домов, которые обслуживает его УК. Однако с каждым годом псковичи демонстрируют все меньше желания участвовать в мероприятиях по уборке и облагораживанию даже территорий, прилегающих к их домам. Сам же Дмитрий Гусаков принимает активное участие в субботниках, которые проводятся его управляющей компанией, но есть и факторы, негативно влияющие на продуктивность таких мероприятий.

«Мы, как управляющая компания, обязаны поддерживать порядок круглогодично, поэтому эти разовые мероприятия в виде субботников мы уже не устраиваем - в плане того, что мы не привлекаем людей. Мы эти мероприятия проводим у себя внутри, своим коллективом. Мы после зимы, когда тает снег и обнаруживается мусор на придомовых территориях, в усиленном режиме проводим месячник, который делается сотрудниками нашей управляющей компании. Есть второй момент, который свел к нулю это мероприятие. В старые добрые времена наши организации, которые отвечали за вывоз мусора, нам, как управляющим компаниям, в том числе и с помощью управления городского хозяйства и администрации города, выдавали бесплатные талоны на вывоз мусора. Мы привлекали народ, и этот мусор потом бесплатно вывозили. Сейчас эта традиция нарушена, поэтому зачастую, чтобы единоразово вывезти достаточно большое количество мусора, если таковое будет, получается проблема».

В 29-й гимназии города Пскова субботники - это уже традиция. По словам директора Елены Синевой, благодаря такой общественно полезной работе многие школьники начинают более бережно относиться как к своему, так и к чужому труду. Директору гимназии не очень нравится, когда такие мероприятия проводятся в учебное время, однако она перечислила все возможные варианты того, как можно и субботник провести и учебному процессу вреда не нанести.

«Каждая школа имеет пришкольную территорию, а также закрепленное место памяти. Возможно, это какие-то захоронения или места у памятников, куда школьники небольшой группой могут выходить для того, чтобы убрать территорию. Субботники - традиционное занятие, я точно не против этого. Это дисциплинирует, это воспитывает. На пришкольную территорию мы выходим группами. Чаще всего - половина класса или целый класс. У нас есть школьный инвентарь, которым мы пользуемся и приводим в порядок нашу территорию. После этого дети более бережно относятся к тому, что им принадлежит, и к тому месту, которое они сами, своими руками почистили и привели в порядок. Это может быть и внеклассная, внеурочная работа. И класс с классным руководителем может договориться о времени уборки после уроков. Также это могут быть свободные выходные, причем с приглашением на субботник родителей, на общественную работу. Во время учебного процесса нежелательно это делать, но некоторые педагоги организуют и даже инициируют выход на субботник на уроках технологии или труда, что позволительно, согласно учебной программе».

Председателю Псковского областного совета профсоюзов Игорю Иванову, как и его организации, присущ дух коллективизма, от того и субботники вызывают у него только положительные эмоции. Он убежден, что эту традицию нужно поддерживать и рассказывать о пользе субботников своим детям.

«Я, безусловно, поддерживаю такие инициативы, и мы с радостью вместе с профсоюзным активом всегда и по весне, и по осени выходим коллективно на площадки рядом с нашими учреждениями, где наши тотемные улицы, их убираем в духе коллективизма. Этот дух объединения присущ профсоюзам. Все на позитиве, мы потом с удовольствием устраиваем чаепитие, обсуждаем какие-то текущие процессы. Это тоже коллективное действие. Профсоюзы и коллективные действия - это что-то рядом, а поэтому это правильно. Я всегда с большой радостью, когда мы с дочкой прогуливаемся, отмечаю: "Дочь, смотри, мы здесь раньше с ребятами, со школой выходили на субботник, мы убирали прилегающую территорию. Смотри, как здесь здорово". И надо, наверное, приучать с самых ранних лет, с детского сада, со школы к тому, что надо любить свою землю, надо облагораживать территории, которые рядом, делать общее пространство приятным глазу. Это про любовь, наверное, к своей стороне, про любовь к своему городу, к своим улицам, к любимым, хорошим местам. Поэтому субботники - это дело хорошее, дело правое».

Как сообщил председатель совета директоров ПАО «АВАР», руководитель Псковского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Мельников, в прошлом году он не смог принять участие в субботнике вместе с коллективом предприятия, но все же внес свою лепту в весеннюю уборку города на территории отделения Детского фонда. Дмитрий Мельников рассказал, планирует ли он участвовать в субботниках в этом году и о том, какую роль такие мероприятия играют в поддержании чистоты и уюта в городе.

«В этом году я буду участвовать в заводском субботнике, будет субботник у "Деловой России". Поводов менять эту традицию я не вижу. Я думаю, что это хороший способ сплотить коллектив, провести время, сменив направление труда. Естественно, в рабочее время. И, конечно же, это забота о городе, месте, где мы проводим достаточно много времени, а многие и всю жизнь. Это как эффект "разбитых окон": если человек видит какую-то территорию в запустении, он психологически не старается ее сохранить, облагородить, так как подсознательно считает, что все пропало и это бесполезно. А когда территория приведена в порядок и человек лично вложил свой труд в ее облагораживание, он больше ценит то, что его окружает».

По итогу сегодняшней программы ни один из наших собеседников не счел субботники неактуальным пережитком советской эпохи. Все они отметили важность этой хорошей традиции как для сплочения общества ради общей благой цели, так и для внешнего облика города, в котором все мы живем. Каждому приятно ходить по городским улицам и паркам и созерцать чистоту и красоту. Однако важно и самому вносить вклад в этот порядок. Иногда один подобранный и выброшенный в мусорку фантик может стать примером для окружающих. Аккуратность заключается в мелочах, и именно эти мелочи рождают порядок во всём.

Александра Братчикова