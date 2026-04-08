«Духовно-нравственную культуру России» начнут изучать пятиклассники с 2027 года

Пятиклассники начнут изучать новый школьный предмет «Духовно-нравственная культура России» с января 2027 года, заявила замглавы министерства просвещения РФ Ольга Колударова.

«С 1 января 2027 года… как только мы выходим с каникул январских, мы начинаем реализацию этого предмета ("Духовно-нравственная культура России" - ред.) каждую неделю, 17 часов… в пятых классах», - сказала Колударова на открытии окружного совещания министерства просвещения РФ в Уральском федеральном округе.