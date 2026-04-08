На Пасху в СЗФО съедают 7 млн куличей – аналитики

По объему потребления куличей и яиц на Пасху Северо-Западный федеральный округ занимает четвёртое место в стране: на его долю приходится 9% от общероссийского праздничного стола. За пасхальную неделю жители СЗФО могут съесть порядка 7 млн куличей и 18 млн яиц, подсчитали аналитики Россельхозбанка.

«Пик спроса на пасхальные товары в округе приходится на 1–2 неделю за праздника, при этом покупатели предпочитают ярмарки и офлайн-площадки, на маркетплейсы и онлайн заказы приходится порядка 25% заказов. В 2026 году жители СЗФО активно готовятся к празднику, а торговые сети и пекарни заранее увеличивают ассортимент и объёмы поставок, чтобы удовлетворить сезонный всплеск спроса», – рассказала руководитель Центра устойчивого развития РСХБ Наталья Худякова.

Порядка 50% семей округа отдают предпочтение готовым пасхальным продуктам, куличам и пасхам. Жители СЗФО демонстрируют повышенный спрос продукты для приготовления пасхальной выпечки, сохраняя традиции на классические куличи и творожную пасху, на 30% возрастают продажи пшеничной муки, молока, масла, творога и сметаны. Наибольший всплеск в демонстрируют пасхальные наборы для украшения яиц и куличей.

Пасха в крупнейших городах и регионах округа (Санкт-Петербурга и области, Мурманске, Архангельске, Калининграде) является не только одним из главных религиозных праздников, но и крупнейшим гастрономическим и культурным событием в округе.

Смотрите также

Обращать внимание на липкость верхушки кулича рекомендует псковичам Роспотребнадзор

0

В целом в России, по оценке экспертов РСХБ, в пасхальную неделю съедают более 80 млн куличей и 200 млн яиц. Всего для обеспечения объема выпечки производителям требуется 12 тысяч тонн муки, 10 млн литров молока, 4 тысячи тонн сливочного масла и 120 млн яиц.

