Политпсихолог ответил, как не «сломать» талант, который отказывается «пахать» ради галочки

Вопрос о нежелании «пахать» часто маскирует более глубокий сдвиг в ценностях, отметил политический психолог, кандидат педагогических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Артур Вафин. Новое поколение сотрудников не столько избегает усилий, сколько иначе оценивает их смысл: они не готовы инвестировать энергию в процессы, которые не дают ощутимого роста или признания. Встречаются и те, кому, что называется, «все фиолетово». 

«Организации десятилетиями строились на идее линейного продвижения через выносливость, но сегодня эта логика перестает быть универсальной. Часть сотрудников сознательно выбирает стабильность с одной стороны, мобильность – с другой. И мобильность тут не в смысле карьерных лифтов, а возможность уйти в другую организацию на такую же низовую позицию», - сказал Артур Вафин.

С другой стороны, по словам эксперта, управленческая оптика не может полностью отказаться от идеи развития. Если руководитель видит потенциал, особенно в ленивого гении, то игнорирование его потенциала значит потерять деньги в будущем. И здесь важно не пытаться сломать человека через давление или абстрактные карьерные лестницы, пишет RuNews24.ru. Гораздо продуктивнее пересобрать саму социальную архитектуру возможностей: предлагать не должности, а проекты, не повышение как статус, а как расширение влияния и сложности задач.

«Такие сотрудники часто включаются не на призыв «надо больше работать», а на вызов «можешь сделать лучше, быстрее, умнее», следовательно, станешь «умом, честью и совестью» компании», – отметил Артур Вафин.

Эксперт пояснил, что ключевой управленческий прием здесь – это кастомизация карьерных траекторий, то есть выстраивание карьерных возможностей под работника. Вместо единой модели «вырос – стал руководителем» стоит создавать альтернативные треки: экспертные роли, временные лидерские позиции, участие в стратегических инициативах.

«При этом важно давать свободу выбора. Надо понимать, что молодой человек или девушка может не хотеть постоянной гонки, только (над)рывки в интересных зонах ответственности. Это требует от компании большей гибкости, но взамен она получает более осмысленное и точечное использование талантов», – резюмировал Артур Вафин.

Политпсихолог подчеркивает: если работник работает плохо, «косячит», то его надо увольнять, вне зависимости, «пашет» он или нет.

